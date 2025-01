Analogforum Plus 2025: Hifi-Messe in Moers

Die Analogue Audio Association kündigt eine spannende Veranstaltung für alle diejenigen Musikfans an, die ihre Lieblingskünstler gerne auch ohne die Hilfe von Bits und Bytes hören möchten: Und so stehen auf dem Analogforum Plus nicht zuletzt Tonband und Schallplatte stärker im Fokus.

Das Plus zum Jubiläum …

In diesem Jahr feiert die Analogue Audio Association ihr 35-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass lässt man es mit dem Analogforum Plus ganz besonders krachen. Gegenüber der letztjährigen Hifi-Messe wurde an einigen Stellschrauben gedreht: Es gibt mehr Aussteller, mehr Ausstellungsfläche – und noch dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Sammlerstücke

Unter anderem findet die Verkaufspremiere der jeweils auf 1.000 Exemplare limitierten Langspielplatten bzw. Masterbandkopien „Live at the domicil – the Tape Session“ statt. Dabei handelt es sich um Mitschnitte von Konzerten aus dem Dezember 2024 mit Zed Mitchell und The Jeremy Days. Die Auftritte wurden analog live vor Publikum von Dirk Sommer und Birgit Hammer-Sommer aufgezeichnet.

Informieren, hören, shoppen …

Zu hören und zu sehen gibt es auf dem Analogforum Plus ansonsten alle Spielarten des analogen Hifi – von alten Vintage-Gerätschaften bis hin zu Komponenten auf dem Stand der aktuellen Technik. Ein „Händlerdorf“ lädt zum Shoppen ein – geboten werden unter anderem Second-Hand-Tonträger, Röhren, Sammlerstücke, Gebrauchtgeräte und Phonozubehör. Weiterhin kündigt der Veranstalter diverse Workhops und Livekonzerte an. Auf einer Sonderseite können Sie regelmäßig vorbeischauen und den Stand der Planungen begutachten.

Der Eintritt für zwei Tage beträgt 7,50 Euro pro Person. Mitglieder der Analogue Audio Association freuen sich über freien Eintritt zur Hifi-Messe.

Wann?

Samstag, 05. April 2025, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 06. April 2025, 11 – 17 Uhr

Wo?

Van der Valk Hotel

Krefelder Str. 169 | 47447 Moers

Kontakt

Analogue Audio Association e.V.

Karl-Oberbach-Straße 50

41515 Grevenbroich



Telefon: +49-(0)2181-1646660

E-Mail: info@AAAnalog.de

Web: https://www.aaanalog.de/