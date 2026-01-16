Sie haben Interesse an einer Art von „analoger Transformation“? Da sind Sie nicht alleine, und es gibt ein jährliches Get-together für Gleichgesinnte: Die Analogue Audio Association kündigt eine Veranstaltung für all diejenigen Musikfans an, die ihre Lieblingskünstler gerne ohne Hilfe von Bits und Bytes hören möchten – natürlich ist die Rede vom Analogforum, das heuer bereits zum 37. Mal stattfindet, und das erstmals bereits im März.

Tendenz steigend

Nach der stark frequentierten Messe in 2025 rechnen die Veranstalter auch für 2026 mit einer steigenden Zahl an Ausstellern sowie mit einer größeren Präsentationsfläche. Neben langjährigen Teilnehmern sollen sich auch neue Aussteller und Marken angekündigt haben, so die AAA.

Klare Linie

Inhaltlich bleibt die Veranstaltung ihrer Linie treu: Präsentiert wird ausschließlich analoge HiFi-Technik auf aktuellem Entwicklungsstand, ergänzt um einen separaten Bereich mit klassischen und historischen Geräten. Damit spannt die Messe bewusst den Bogen zwischen moderner Analogtechnik und den Wurzeln der Schallplatten- und Bandwiedergabe.

Händlerdorf und Rahmenprogramm

Ein fester Bestandteil des Analogforums ist auch 2026 das sogenannte Händlerdorf. Dort finden Besucher neue und gebrauchte Schallplatten, Masterbandkopien, Phono- und Tuningzubehör, Röhren, Sammlerstücke sowie Second-Hand-Geräte. Ergänzt wird das Messeangebot durch zahlreiche Workshops und ein musikalisches Rahmenprogramm mit Livekonzerten im Konzertsaal des Forums. Bereits angekündigt sind Auftritte von Zed Mitchell, Wolfgang Bernreuther und Axel Fischbacher. Die Konzerte dienen nicht nur dem Live-Erlebnis, sondern auch als Grundlage für Mitschnitte, die später im Rahmen von Hörsessions über hochwertige HiFi-Anlagen präsentiert werden.

Preisverleihung

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr: Erstmals wird auf dem Analogforum ein Preis für das Lebenswerk im Bereich der analogen Musikwiedergabe und -aufnahme verliehen. Die Preisträger werden im Rahmen der Veranstaltung bekanntgegeben und geehrt.

Der Eintritt für die zwei Tage beträgt 7,50 Euro pro Person. Mitglieder der Analogue Audio Association freuen sich über freien Eintritt zur HiFi-Messe.

Wann?

Samstag, 21. März 2026, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 22. März 2026, 11 – 17 Uhr

Wo?

Van der Valk Hotel Moers

Krefelder Straße 169 | 47447 Moers

Kontakt

Analogue Audio Association e.V.

Karl-Oberbach-Straße 50

41515 Grevenbroich



Telefon: +49-(0)2181-1646660

E-Mail: info@AAAnalog.de

Web: https://www.aaanalog.de/