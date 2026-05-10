Analog-Abend in Falkensee: Seltene Laufwerke, große Namen und direkter Hörvergleich

Analog- und Vinylfreunde sollten sich ein dickes Kreuz in den Kalender machen, denn es gibt am letzten Freitag im Mai ein Happening, bei dem Laufwerke, Tonarme und Phonostufen im Mittelpunkt stehen. Es lädt ein: das HiFi Studio Falkensee

Analog-Abend: Programm und Mitwirkende

Gastgeber Uwe Heile präsentiert in entspannter Atmosphäre eine außergewöhnliche Auswahl hochwertiger Laufwerke, Tonarme, Tonabnehmer und Phonostufen, die in direkten Hörvergleichen erlebt werden können.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht dabei nicht nur die Präsentation einzelner Komponenten, sondern vor allem der unmittelbare Vergleich unterschiedlich abgestimmter Analog-Ketten. Gerade im High-End-Bereich ergibt sich der Klangcharakter bekanntlich erst aus dem manchmal geradezu alchimistischen Zusammenspiel von Laufwerk, Tonarm, Tonabnehmer und Phonostufe – und genau diese Wechselwirkungen sollen an diesem Abend nachvollziehbar werden.

Hochkarätige Analog-Ketten im Direktvergleich

Die Auswahl der vorgestellten Laufwerke liest sich wie ein Querschnitt durch die internationale Analog-Spitzenklasse. Zu erleben sind unter anderem Kombinationen aus einem Stst Motus DQ mit Ortofon-SPU-System, einem AMG Viella mit Skyanalog-Abtaster oder einem Thrax Yatrus in Verbindung mit Schröder-Tonarm und Soundsmith-System.

Auch klassische Referenzen und aufwendig konstruierte Masselaufwerke fehlen nicht: Kuzma tritt mit dem Stabi R und 4Point-Tonarm an, während AVID seinen Acutus Classic präsentiert. Besonders spannend dürfte zudem die Vorführung eines Platine Verdier mit Schröder-CB-Wood-Tonarm werden – ein Bundle, das unter Analogfreunden Kultstatus genießt.

An der Spitze des Feldes steht schließlich ein TechDAS Air Force 3 Premium Rigid mit Ikeda-Tonarm und Air-Tight-Opus1-Tonabnehmer – eine Kombination, die bereits optisch keinen Zweifel daran lässt, dass hier kompromisslos analog gedacht wird.

Ebenso aufwendig fällt die Auswahl der Phonovorstufen aus. Mit dabei sind unter anderem Moonriver Audio, RCM, Rike Audio, Lampizator, Thrax sowie Kondo.

Persönlicher Austausch statt Messeatmosphäre

Das HiFi Studio Falkensee setzt bewusst auf eine intime Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl. Statt hektischer Messebedingungen mit Smartphone-Overkill im Besucherraum soll genügend Raum für konzentriertes Hören, Fragen und Gespräche bleiben. Aus diesem Grund gilt auch: Eine Anmeldung per E-Mail ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Wann?

Freitag, den 29. Mai 2026, ab 18 Uhr

Wo?

HiFi Studio Falkensee

Münchener Straße 5 | 14612 Falkensee bei Berlin