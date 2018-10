Der in Hannover beheimatete Fachhändler Art & Voice, der auch einen gleichnamigen Online-Shop für HiFi sowie Vertriebsaktivitäten betreibt, vermeldet in einer aktuellen Pressemitteilung, man habe nun auch den Vertrieb der Plattenspieler aus dem Hause Amari Acoustics übernommen.

Das Unternehmen Amari Acoustics, das – so die Pressemitteilung weiter – auch als OEM-Ausrüster tätig sei, wurde bereits 2005 in Kanada gegründet und hält diverse Patente in den Bereichen der Audiotechnik, insbesondere der Vibrations-Dämpfungskontrolle. Die Fertigung der Amari-Laufwerke erfolgt in China – auf diese Weise sollen auch hochwertige Komponenten zu erdgebundenen Preisen erhältlich sein.

Das nun ganz frisch bei Art & Voice erhältliche Portfolio von Amari Acoustics setzt sich aus einem Subchassis- und zwei Masselaufwerken sowie einem Plattenauflagegewicht und einem Tonarmlifter zusammen.

Preise:

Amari Acoustics LP-16 EU Subchassis-Laufwerk: 2.580 Euro

Amari Acoustics LP-22 EU Masse-Laufwerk: 2.975 Euro

Amari Acoustics LP-32 EU Masse-Laufwerk: 4.450 Euro

Kontakt

Art&Voice Medien GmbH

Davenstedter Straße 111

30453 Hannover

Deutschland

Telefon: +49(0)511-441046

E-Mail: info@artundvoice.de

Web: https://www.artundvoice.de