Es ist mal wieder soweit: Die High End in München, gewissermaßen die Mutter aller HiFi-Messen, wirft ihre Schatten voraus. Mit sichtlichem Stolz verkündet die ausrichtende High End Society in einer aktuellen Pressemitteilung, man habe den weltbekannten Musiker Alan Parsons als Markenbotschafter gewinnen können. Damit setzt die High End Society ihre 2018 erstmals ins Leben gerufene Idee fort, das Zusammenspiel von Musik und Technik mit einem prominenten Künstler als Markenbotschafter zu illustrieren.

Dass es diesmal Alan Parsons traf, ist nicht erstaunlich: Parsons hat schon bei seinen frühen Aufnahmen hohe Standards in Bezug auf Klangqualität gesetzt. Er wirkte als Assistent an den letzten beiden Beatles-Alben mit, sein Durchbruch als Toningenieur war sicherlich die Produktion des legendären Albums „Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. Parsons war 13 Mal für den Grammy nominiert und erhielt 2018 sogar die begehrte Auszeichnung in der Rubrik „Album mit dem besten Raumklang.“ Und bis heute hören wir einen Auszug aus seinem Track „Lucifer“ in der Titelmelodie des TV-Magazins Monitor.

Doch zurück zur High End: Sie findet wiederum im Münchner M.O.C. statt. Mehr als 500 Aussteller und rund 1.500 Marken werden zu sehen sein – auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern. Die Messe beginnt wie immer mit einem Fachbesuchertag, bevor sich die Pforten für alle High-End-Fans jung und alt öffnen.

Wann?

14. Mai 2020, 10 – 19 Uhr: Fachbesuchertag

15. – 16. Mai 2020, 10 – 18 Uhr sowie 17. Mai 10 – 16 Uhr: offen für alle

Wo?

M.O.C. München, Lilienthalallee 40, 80939 München

Eintrittspreise:

Fachbesucher: 35 Euro bei Vorabregistrierung, gültig für alle Messetage

Publikum: Tagesticket Freitag oder Samstag 15 Euro, Dreitagesticket (Freitag bis Sonntag) 25 Euro, Sonntagsticket: 5 Euro

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/