Der unter anderem auf Aktivlautsprecher spezialisierte Münchner Fachhändler Hörzone wird auf dem bald stattfindenden Analogforum Moers mit einem eigenen Vorführraum vertreten sein. Im Mittelpunkt der Präsentation steht der aktive Standlautsprecher Sigberg Audio Saranna, der dort erstmals in diesem Umfeld ausführlich demonstriert wird.

Aktivlautsprecher und Vinyl … in Wohlklang vereint

Im „Grafschafter Saal“, einem der größeren Vorführräume der Messe, setzt Hörzone auf ein bewusst fokussiertes Setup. Die Hauptrolle übernimmt der aktive Standlautsprecher Sigberg Audio Saranna, der während des Großteils der Veranstaltung spielen soll. Ergänzt wird die Anlage unter anderem durch den Plattenspieler Dr. Feickert Volare (um 3.000 Euro) in Kombination mit einer Phonovorstufe. Für die akustische Optimierung des Raums kommen zudem Module von Sonitus Acoustics sowie ein aktiver Bassabsorber PSI AVAA C214 zum Einsatz. Neben der Saranna wird zeitweise auch der Studiomonitor Adam Audio A7V (1.250 Euro) vorgeführt, der morgens und am Nachmittag jeweils für etwa 40 Minuten im direkten Hörvergleich präsentiert werden soll.

Aktiver Standlautsprecher mit DSP-Konzept

Der Sigberg Audio Saranna (aktuell mit Frühbucherrabatt: 19.360 Euro) ist ein aktiver Standlautsprecher, der konsequent auf integrierte Verstärkung und digitale Signalverarbeitung setzt. Ziel des Konzepts ist es, Lautsprecher, Verstärker und DSP-Optimierung zu einem perfekt abgestimmten Gesamtsystem zu verbinden. Dadurch lassen sich Frequenzgang, Phase sowie Dynamik präzise kontrollieren, während externe Verstärkerkomponenten überflüssig werden.

Das System arbeitet mit mehreren integrierten Endstufen und DSP-basierter Signalverarbeitung, wodurch sich der Lautsprecher flexibel an unterschiedliche Räume und Hörsituationen anpassen lässt. Nicht zuletzt im Zusammenspiel mit raumakustischen Maßnahmen – wie sie im Hörraum in Moers eingesetzt werden – kann das Konzept vermutlich seine Stärken schön offenbaren.

Auf ins Händlerdorf …

Zusätzlich zur Vorführung im Hörraum präsentiert Hörzone im sogenannten Händlerdorf weitere Audiokomponenten und Zubehör. Dazu gehören unter anderem der Ultraschall-Plattenreiniger Humminguru Ultrasonic Vinyl Record Cleaner (650 Euro), der Kopfhörerverstärker RME ADI-2/4 Pro (2.350 Euro) sowie mehrere Kopfhörermodelle von HEDD, Adam Audio und ArcTec.

Messeinfos

Der Eintritt für die zwei Tage beträgt 7,50 Euro pro Person. Mitglieder der Analogue Audio Association freuen sich über freien Eintritt zur HiFi-Messe.

Wann?

Samstag, 21. März 2026, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 22. März 2026, 11 – 17 Uhr

Wo?

Van der Valk Hotel Moers

Krefelder Straße 169 | 47447 Moers

Kontakt

Hörzone GmbH

Balanstraße 34

81669 München



Telefon: +49(0)89 - 721 10 06

E-Mail: info@hoerzone.de

Web: http://hoerzone.de/