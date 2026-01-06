Drei Größen, zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: Mit der L/R-Serie bringt Cambridge Audio frischen Wind ins Segment der Aktivlautsprecher. Auf der CES 2026 in Las Vegas stellte das britische Traditionsunternehmen soeben eine komplette Modellreihe aktiver Stereo-Speaker vor. Die Serie besteht aus drei Modellen, die jeweils unterschiedliche Einsatzszenarien abdecken – vom Schreibtischlautsprecher mit Bluetooth und USB bis hin zum streamingbasierten All-in-one-System fürs Wohnzimmer.

Der neue Mini: Cambridge Audio L/R S

Die mit insgesamt 100 Watt RMS und Class-D-Amps motorisierten Cambridge L/R S bilden den Einstieg in die Serie. Das kompakte Set eigne sich, so Cambridge Audio, für den Desktop oder kleinere Räume und trotz rückwärtiger Bassreflexöffnung auch für eine Positionierung im Regal. Die Zuspielung erfolgt via Bluetooth (aptX HD) oder per Kabel, wobei analoge, optische und USB-Eingänge geboten werden. Eine Fernsteuerung per Bluetooth-App sowie einen Equalizer mit Presets, der nicht zuletzt die Freiheitsgrade bei der Aufstellung der Lautsprecher erhöhen soll, haben die englischen Minis ebenfalls in petto. Und wer es tieftonseitig doch stärker krachen lassen möchte, hat mittels Sub out Gelegenheit einen Subwoofer anzuschließen.

Streaming im Fokus: Cambridge Audio L/R M und L/R X

Die Lautsprechermodelle Cambridge L/R M und L/R X sind nicht nur größer, sie können auch mehr: Haben sie doch Cambridge Audios hauseigene StreamMagic-Plattform der vierten Generation intus. Die „großen Jungs“ der L/R-Familie ermöglichen damit die direkte Wiedergabe über zahlreiche Dienste wie Tidal Connect, Spotify Connect Lossless, Qobuz Connect, Amazon Music, Deezer oder Internetradio. Zudem sind die Aktivlinge Roon-ready, verstehen sich auf UPnP und unterstützen Multiroom über Google Cast oder Apple AirPlay 2. Auch bei der Verbindung der beiden Lautsprecher eines Stereo-Duos zeigen sich die Cambridge L/R M und L/R X flexibel: Die interne Verständigung erfolgt wahlweise kabelgebunden (USB-C) oder kabellos (WiSA HT).

Können auch Kabel

Doch „nur“ streamen ist den Engländern nicht genug: Überdies stehen nämlich HDMI-eARC zur TV-Integration, eine MM-Phonostufe sowie Line- und Digitaleingänge zur Verfügung. Ein siebenbändiger Equalizer und eine Ortsentzerrung erlauben eine individuelle Klanganpassung der Cambridge L/R M und L/R X. Die Steuerung und Einrichtung der Lautsprechersysteme erfolgt über eine kostenfreie App für iOS und Android.

Reichlich Treiber und viel Power

Mit Blick auf die Soundqualität der L/R-M- und L/R-X-Lautsprecher setzt Cambridge Audio auf ein 2,5-Wege-Konzept mit zwei Tiefmitteltönern, ergänzt durch seitliche Passivradiatoren. Einer der beiden Tiefmitteltöner spielt nach vorne, der andere nach unten (Downfiring). Die Frequenzweiche arbeitet rein digital, und jeder Frequenzzweig wird separat von einer eigenen Endstufe angesteuert – insgesamt sechs Amps sitzen also in jedem Stereopaar. Die RMS-Leistung der Class-D-Amps liegt bei 2 x 150 Watt (L/R M) bzw. 2 x 400 Watt (L/R X). Ein speziell entwickelter Torus-Hochtöner mit passendem Waveguide soll eine breite Abstrahlung und präzise räumliche Wiedergabe sicherstellen: Das „Torus“-Konzept stehe, so Cambridge Audio, für eine ringförmige Form der Schallableitung hinter der Membran.

Verfügbarkeit und Preise

Die Cambridge Audio L/R-Serie wird gestaffelt übers Jahr verteilt eingeführt: Die L/R S kommen bereits im zweiten Quartal, die L/R-M- und L/R-X-Lautsprecher folgen im dritten Quartal. Alle Aktivboxen sind in fünf Lackfarben (Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Green und Orange) sowie in Echtholzfurnier (Walnuss) erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen pro Stereoset lauten:

Cambridge Audio L/R S: 499 Euro (Lackierungen), 549 Euro (Walnuss)

Cambridge Audio L/R M: 1.399 Euro (Lackierungen), 1.499 Euro (Walnuss)

Cambridge Audio L/R X: 1.999 Euro (Lackierungen), 2.099 Euro (Walnuss)

