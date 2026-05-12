Farbecht: Aktivlautsprecher Cambridge Audio L/R S

Das ist doch mal eine Neuigkeit. Cambridge Audio kann nicht nur Elektronik, von Zeit zu Zeit werden auch Lautsprecher aufgelegt. Zum Beispiel jetzt: Die neuen Aktivlautsprecher L/R S sollen wertigen Sound mit ultrakompaktem Format und praktischer Konnektivität kombinieren. Und dann gibt’s noch frische Farben.

Mit Quattro-Antrieb

Die neuen Cambridge Audio L/R S sind als Master-Slave-System konzipiert, handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Lautsprecher: In der einen Box ist die Aktivelektronik untergebracht, die andere ist ein passives Modell, das über ein mitgeliefertes Kabel verbunden wird. Nichtsdestotrotz spielt jedem Treiber eine eigene Verstärkersektion zu, die vier Amps leisten in Summe 100 Watt (RMS).

Soundtuning

Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die Basswiedergabe. Trotz der kompakten Abmessungen sollen die Lautsprecher einen „überraschend vollwertigen“ Tiefton liefern, verheißt die Pressemitteilung – auch bei wandnaher Aufstellung oder im Regal. Dafür sorge nicht zuletzt das entsprechend abgestimmte Bassreflexsystem samt eines speziellen Reflexschlitzes. Überdies kann der stolze Besitzer der Cambridge Audio L/R S mittels zweier Schalter eine Soundanpassung an den jeweiligen Aufstellungsort vornehmen oder sich dreier Klang-Presets auf der Fernbedienung bedienen.

Auch der Hochtonbereich wurde eigens für die L/R S entwickelt: So soll etwa der speziell für die Cambridge Audio L/R S ersonnene Waveguide eine gleichmäßige Abstrahlung sowie eine stabile räumliche Darstellung gewährleisten.

Zuspielen – mit oder ohne Kabel

Musik gelangt drahtlos per Bluetooth mit aptX HD auf die Lautsprecher, kabelgebundene Geräte lassen sich über USB-C, Toslink oder das analoge Cinch-Doppel verbinden. Dadurch eignen sich die Cambridge Audio L/R S fürs Streaming vom Smartphone oder Tablet, ebenso für klassische Audioquellen sowie freilich für den Computer, die Spielkonsole oder den Fernseher. Wer noch mehr Tiefgang oder Pegelreserven wünscht, kann zusätzlich einen aktiven Subwoofer anschließen.

Die dankenswerterweise mitgelieferte Funkfernbedienung übernimmt dabei mehr als nur die Lautstärkeregelung: Eingangswahl, Bluetooth-Wiedergabe, Klang-Presets und Mute-Funktion lassen sich direkt steuern.

Preise, Farben, Verfügbarkeit

Der neue Alktivlautsprecher Cambridge Audio L/R S ist ab sofort in den Lackfarben Weiß, Schwarz, Mitternachtsblau, Racing Green und Orange erhältlich. Gegen 50 Euro Aufpreis kann auch ein Walnuss-Furnier geordert werden. Der Standardpreis: 499 Euro.