Die Feiertage stehen vor der Tür, und wer sich oder anderen jetzt noch ein klangstarkes Geschenk gönnen möchte, kann bei Nubert besonders entspannt shoppen. Nubert bietet zinsfreie Finanzierung und kostenlosen Versand – und noch mehr.

Stress- und zinslos

Zwischen dem 8. Dezember 2025 und dem 7. Januar 2026 bietet der schwäbische Hersteller eine 0-%-Finanzierung für alle Einkäufe im Wert von 200 bis 8.000 Euro an – wahlweise mit Laufzeiten von sechs, neun oder zwölf Monaten. Damit lassen sich auch größere Investitionen, etwa ein Paar der flammneuen nuVero-nova-12-Lautsprecher, bequem stemmen – ohne Zinsen oder versteckte Gebühren, so heißt es bei Nubert.

Versandkostenfrei

Doch damit nicht genug: Im selben Zeitraum liefert Nubert alle Bestellungen innerhalb Deutschlands und Österreichs versandkostenfrei aus. Gerade bei größeren Lautsprechermodellen spart das Geld. Einfach online bestellen, liefern lassen, auspacken – und die Musik sprechen lassen.

Verlängertes Rückgaberecht

Und weil rund um Weihnachten und Neujahr oft ohnehin genug los ist, gilt für alle Bestellungen im Dezember ein verlängertes Rückgaberecht bis zum 15. Februar 2026. So bleibt ausreichend Zeit, das neue HiFi-Equipment in Ruhe zuhause zu testen – genau so, wie es viele Nubert-Kundinnen und -Kunden seit jeher schätzen.

Die Aktion gilt für alle Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich. Weitere Informationen zu den genauen Konditionen und zur Abwicklung der Finanzierung gibt es auf der Nubert-Website (s.u.).

