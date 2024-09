Pünktlich zur Internationalen Funkausstellung in Berlin bringt der Hersteller AKG zwei neue Kopfhörer an den Start, die beide der N-Serie angehören. Einer kommt als Over-Ear-Konzept, der andere ist ein In-Ear-Hörer. Interessante Features sind beiden gemein.

AKG N9 Hybrid: Kabellos mit Dongle

Der neue AKG N9 Hybrid ist ein Over-Ear-Kopfhörer, der vor allem auf kabellose Musikübertragung setzt. Musik wird entweder per Bluetooth (5.2) zugespielt – oder alternativ über einen speziellen USB-C-Dongle, der beispielsweise am Notebook oder einer anderen Digitalquelle eingestöpselt wird und sodann über ein 2,4-GHz-Band verlustfrei an den Kopfhörer sendet. Kleiner Clou: Der Dongle ist so kompakt, dass er bei Nichtbenutzung in der linken Hörmuschel „versteckt“ werden kann. Das heißt aber nicht, dass der Kopfhörer nicht auch analog bespielt werden könnte: Ein 3,5-mm-Stereo-Aux-Kabel liegt ebenfalls bei.

Für satten Sound sollen dynamische 40-mm-Treiber bürgen, die dank mehrschichtiger Membran tiefe Bässe und kristallklare Höhen – so heißt es bei AKG – liefern würden. Mit an Bord sind vier Beamforming-Mikrofone, die einerseits zur adaptiven Geräuschunterdrückung beitragen, aber auch Telefonaten und Zoom-Meetings zum optimalen Sound verhelfen sollen. Apropos: Die AKG N9 Hybrid sind Zoom-zertifiziert und können durch ihre laut Hersteller hohe Akkulaufzeit von 100 Stunden locker eine ganze Arbeitswoche durchhalten – zumindest, wenn nicht zu viele Überstunden anfallen.

AKG N5 Hybrid: Der kleine Bruder

Der AKG N5 Hybrid ist ein In-Ear-Kopfhörer, der mit Blick auf die Features dem großen Bruder N9 ähnelt: Auch hier gibt’s Zuspielung via Bluetooth und USB-Dongle, adaptives Noise-Cancelling und zoom-zertifizierte Gesprächsqualität. Natürlich sind die Treiber kleiner (10 Millimeter), dafür hat’s einen Spritzwasserschutz nach IP54. Ein Ladecase ist im Lieferumfang enthalten, dieses macht bis zu 40 Stunden Spielzeit möglich (10 + 30).

Beide neuen Modelle können übrigens auch mit der hauseigenen AKG-Kopfhörer-App verwaltet werden, hier sind weitere Individualisierungen von Klang und Nutzungsszenarien möglich.

AKG auf der IFA 2024

Wer die neuen AKG-Produkte live erleben möchte, findet den Hersteller auf der IFA am Großen Stern, Ebene 4, Raum 1 und 2.

Preise:

AKG N5 Hybrid: 279,99 Euro

AKG N9 Hybrid: 349,99 Euro

Kontakt

Aqipa GmbH

Möslbichl 78

6250 Kundl

Österreich

Telefon: +43(0)5332-72300-0

E-Mail: info@aqipa.com

Web: https://www.aqipa.com/de-DE/