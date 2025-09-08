Mit den neuen Modellen NA X und NA4 erweitert AIM Electronics sein Portfolio im Bereich hochwertiger Netzwerkverbindungen. Beide Ethernet-Kabel wurden speziell für den Einsatz in modernen digitalen Highend-Musiksystemen entwickelt, bei denen verlustarme und stabile Signalübertragung von zentraler Bedeutung ist.

Performance- und Flaggschiff-LAN-Kabel

Das AIM NA4 richtet sich – so der Hersteller – an Nutzer, die eine solide, klanglich sehr hochwertige Netzwerkverbindung mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen. Das AIM NA X hingegen ist als Flaggschiff der Serie konzipiert und vereint besonders aufwendige Materialien, Konstruktionstechniken und Dämpfungsmechanismen.

Das AIM NA4

Im AIM NA4 kommen vier Aderpaare aus massivem, sauerstofffreiem Kupfer (OFC) zum Einsatz, die jeweils mit einer Kombination aus Aluminiumfolien und Kupfergeflecht dreifach abgeschirmt sind. Diese Schirmung soll hoch- wie niederfrequente Störeinflüsse minimieren und für eine konstante Signalqualität im audiophilen Einsatz bürgen.

Das AIM NA X

Das höher positionierte AIM NA X verwendet acht einzeln isolierte OFC-Leiter, die zusätzlich versilbert sind. Die eigens entwickelte, geschäumte Isolierung mit dem Namen „Air 2“ dient der Reduzierung kapazitiver Effekte und verbessert die Übertragungseigenschaften im Hochfrequenzbereich. Ziel ist eine möglichst verlustarme, konsistente Signalführung über den gesamten relevanten Frequenzbereich hinweg.

Das AIM NA X verfügt darüber hinaus über eine asymmetrische Struktur mit sogenannten Drain-Wires, die nur einseitig mit Masse verbunden sind. Diese gezielte Entkopplung ergibt eine definierte Signalrichtung und soll die Störunterdrückung nochmals verbessern. Die richtige Laufrichtung ist auf dem Kabel markiert und sollte bei der Installation beachtet werden.

Mehrschichtabschirmung

Ein zentrales Merkmal beider LAN-Kabel ist die sogenannte Hoplon-Mehrschichtabschirmung, ein von AIM entwickeltes Konzept aus vier aufeinander abgestimmten Schutzschichten. Dazu gehören unter anderem das leitfähige Material „Pulshut MU“ zur Unterdrückung externer Einstreuungen, ein vollflächiger Kupferschirm, ein hochdichtes Geflecht zur Dämpfung niederfrequenter Störungen sowie eine robuste äußere Aluminiumschicht zur Abwehr hochfrequenten Rauschens.

Preise und Verfügbarkeit

Beide LAN-Kabelmodelle sind ab sofort über den Fachhandel erhältlich. Das AIM NA4 beginnt bei 399 Euro, das NA X bei 2.949 Euro. Längen von 0,5 bis 5 Metern sind standardmäßig verfügbar, Sonderlängen können auf Anfrage gegen Aufpreis realisiert werden.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)800-2345007

E-Mail: hifi@iad-gmbh.de

Web: https://www.aim.audio/