Aidas MC-Tonabnehmer bei LEN Hifi

Wie der in Duisburg ansässige Vertrieb LEN Hifi mitteilt, wurden soeben die MC-Tonabnehmer von Aidas Szavas ins Vertriebsprogramm aufgenommen. Es handle sich, so Björn Kraayvanger von LEN Hifi, dabei durchweg um handgefertigte Objekte mit ambitionierter Fertigungsqualität und Materialauswahl.

Aidas MC-Tonabnehmer – Produktlinien Cu, AG-PL, Gold-PL, Gold

Vier Produktlinien gibt es: Die Vertreter der Aidas-Copper-Serie kommen mit Kupferspule und hochfestem Holzverbundstoff-Korpus, wobei es unterschiedliche Holzvarianten gibt, was nicht nur auf die Optik einzahle, sondern auch – in Nuancen – Auswirkungen auf den Klang habe, so LEN Hifi.

Die Aidas-Silver-PL-Serie ist mit silberbeschichteten Kupferspulen ausgestattet, beim Korpusmaterial kommen „Tru-Stone-Gehäuse“ zum Einsatz, hierfür werden Halbedelsteine pulverisiert und mit Pigmenten und Harzen kombiniert.

Die Aidas-Gold-PL-Tonabnehmer weisen goldbeschichtete Kupferspulen auf und sind in zwei Holzvarianten sowie einer Tru-Stone-Variante erhältlich. Und die ambitioniertesten Tonabnehmer der Aidas-Gold-Serie kommen mit Spulen aus reinem 24-Karat-Gold und zwei Gehäusevarianten.

Die Systeme liefern eine Ausgangsspannung von 0,28 mV, das Gewicht der Tonabnehmer liegt zwischen neun und zwölf Gramm, es gibt allerdings auch „Baby-Modelle“ für luftgelagerte Tonarme bzw. Linearlaufwerke mit einem Gewicht von rund sieben Gramm.

Wie LEN-Hifi bestont, seien alle Aidas-Tonabnehmer auf Langlebigkeit ausgelegt und reparaturfreundlich – im Falle eines Falles …

Preise Tonabnehmer von Aidas:

Aidas Kupfer-Serie: 3.900 Euro

Aidas Silver- und Gold-PL-Serie: 5.000 Euro

Aidas Gold: ab 6.000 Euro

