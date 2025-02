Wer auf der Suche nach einem ausgefallenen Verstärkerkonzept ist, könnte beim amerikanischen Hersteller AGD fündig werden: Dort gibt es nämlich Amps, die mit einer speziellen Class-D-Schaltung arbeiten, die zwar in Röhren untergebracht wird, aber eben keine (klassische) Röhrentechnik beinhaltet. Die AGD-Verstärker werden in Deutschland seit kurzem von der Audio Offensive mit Sitz in Falkensee vertrieben.

AGD-Verstärker – Portfolio und Technik

AGD hat bisher ausschließlich Verstärker im Programm: Es gibt zwei Vorstufen und sechs Endstufen. Die Vorstufen können auf Wunsch mit einer Streaming-Sektion und/oder einer Phonostufe ausgerüstet werden. Auch optische Individualisierungsmöglichkeiten mit verschiedenen Gehäusevarianten werden angeboten.

Die Besonderheit bei AGD, und wir haben das bisher woanders in der Form noch nicht gesehen: Es kommen spezielle Schaltverstärker zum Einsatz, die unter anderem mit Gallium-Nitrid-MOSFETs arbeiten. Das Ergebnis sollen besonders präzise Ein- und Ausschaltverläufe sein, was dem Klang sehr zugute komme, so der Hersteller. Aber damit nicht genug: Die Verstärkerplatinen mancher Endstufen aus dem Portfolio sind in Glaskolben untergebracht, die an die guten alten Röhren KT88 und KT120 erinnern.

Ob das nur ein besonders witziges Design ist oder auch klangliche Vorteile mit sich bringen soll, wissen wir nicht genau: Fest steht, dass die AGD-Verstärker gerade in Übersee schon diverse sehr positive Resonanzen in der Fachpresse hervorgerufen haben.

Preise

Die AGD-Verstärker werden hierzulande, wie bereits erwähnt, von Audio Offensive vertrieben. Die Preise liegen zwischen 8.000 Euro für die Vorstufe AGD Alto MK2 und 35.000 Euro für ein Paar der großen Mono-Endstufen AGD Solo mit einer Leistung von 550 Watt an 4 Ohm pro Kanal.

