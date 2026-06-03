AFI Flat.Solo: Präziser Schallplatten-Bügler „Made in Germany“

Verwellte Schallplatten findet man leider nicht nur auf dem Flohmarkt. Zuweilen landen selbst neue Pressungen mit Höhenschlägen im Handel. Mit dem neuen Flat.Solo will Audio Fidelity Improvement (AFI) Abhilfe schaffen – ein Einstiegsmodell, das sich ganz auf die kontrollierte und präzise Begradigung von Vinyl konzentriert.

Konzentration aufs Wesentliche

AFI verfolge, so heißt es in der Pressemitteilung zur Vorstellung des Plattenbüglers, seit Jahren einen aufwendigen Ansatz zur „Planierung“ von Vinyl. Auch der neue AFI Flat.Solo basiere auf einer kontrollierten thermischen Behandlung mit präziser Temperaturführung und definierten Prozessabläufen.

Der neue AFI-Plattenbügler arbeitet mit einer konstant geregelten Temperatur von 55 Grad Celsius und bietet zwei Programme für unterschiedlich stark verwellte Schallplatten. Der komplette Ablauf erfolgt automatisch in drei Phasen: Aufheizen, Halten und kontrolliertes Abkühlen. Dabei liege die Temperaturabweichung laut AFI bei lediglich ±0,15 Grad Celsius.

Im Gegensatz zu den größeren AFI-Modellen (z.B. dem AFI Flat.Duo, den wir schon im Test hatten) verzichtet der Flat.Solo bewusst auf Zusatzfunktionen wie variable Temperaturwahl oder die sogenannte Temper- beziehungsweise Relax-Funktion. Der Fokus liegt klar auf der Kernaufgabe: verwellte Vinyl-Schallplatten schonend zu glätten. Zudem lässt sich – im Gegensatz zum Flat.Duo – immer nur eine Platte bügeln, deshalb auch der Name AFI Flat.Solo.

Besonderes Gehäusekonzept

Eine Besonderheit bleibt auch beim Einstiegsmodell das Gehäusematerial: AFI setzt weiterhin auf expandiertes Polypropylen (EPP), das zu rund 92 Prozent aus Luft besteht und dadurch hervorragende Isolationseigenschaften bietet. Anders als klassische Metallgehäuse soll der Korpus die Wärme besonders gleichmäßig halten und „Hotspots“ auf der Schallplattenoberfläche vermeiden. Gleichzeitig bleibt der Energieverbrauch mit lediglich 25 Watt vergleichsweise niedrig.

Die eigentliche Erwärmung übernimmt eine spezielle Polyester-Heizfolie. Zusammen mit dem hochisolierenden Gehäuse ergibt sich laut AFI eine sehr homogene Wärmeverteilung über die gesamte Plattenoberfläche hinweg – ein Ansatz, den AFI bereits bei den größeren Modellen Flat.Duo und Flat.2 verfolgt.

Preis und Verfügbarkeit

Der Plattenbügler AFI Flat.Solo wird erstmals auf der kommenden High End vorgestellt und soll kurzfristig im Fachhandel erhältlich sein. Der Preis: rund 1.490 Euro.