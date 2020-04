Nicht weniger als die „Speerspitze“ des hauseigenen Portfolios soll er laut einer aktuellen Pressemitteilung darstellen: der Vollverstärker X-i1100 von Advance Paris.

Der Amp leistet 220 Watt pro Kanal an 8 Ohm und zeigt sich in Bezug auf Konnektivität außerordentlich breit aufgestellt. Geboten werden fünf Hochpegeleingänge (einer davon symmetrisch XLR), ein Phonoeingang sowie sage und schreibe acht Digitaleingänge (AES/EBU XLR, USB-B, 2x S/PDIF koaxial und 4x S/PDIF optisch).

Es können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden, eines davon sogar mit Bi-Wiring-Option.

Das Chassis sei extrem verwindungssteif, so die Pressemitteilung. Es kommt mit fünf separat unterteilten Kammern, in denen die unterschiedlichen „Ressorts“ sitzen. Der Verstärker spielt im kombinierten Class-A-/Class-AB-Modus; grundsätzlich läuft er im Class-A-Modus, erst ab einer bestimmten abgeforderten Leistung (die in der Pressemitteilung allerdings nicht näher beziffert wird) erfolgt eine automatische Umschaltung auf Class-AB. In der Wandlersektion arbeiten Wandler von Burr/Brown, die Datenmaterial bis zu 24 Bit/192 kHz verarbeiten können.

Und weil das Auge bekanntlich mit genießt: Die Frontseite wird mit analogen VU-Metern aufgehübscht – für authentisches Analogfeeling.

Preis Advance Paris X-i1100 Vollverstärker: 3.490 Euro

