Sie möchten Ihre gute alte Analogkette aufrüsten und fit fürs Streaming via Bluetooth machen, ohne viel Geld auszugeben und sich eine weitere „Kiste“ ins Rack stellen zu müssen? Dann wäre vielleicht die neue kleine Box namens WTX-700 aus dem Hause Advance Paris etwas für Sie.

Der Advance Paris WTX-700 ist ein klitzekleiner Bluetooth-Adapter mit einem im Grunde überdimensionierten DAC-Chip von Texas Instruments. So soll nicht zuletzt ein überdurchschnittlich guter Signal-Rausch-Abstand erreicht werden. Das knuffige Kästchen verschwindet hinter der Stereoanlage und lässt sich direkt an die Hochpegel-Cincheingänge eines Verstärkers anklemmen. Beschickt wird der Advance Paris WTX-700 per Bluetooth. Neben Audiodateien, die auf den zuspielenden Geräten (Tablets, Notebooks, Smartphones etc.) gespeichert sind, lassen sich natürlich auch Streamingdienste nutzen bzw. Internetradiosender abspielen.

Der Adapter bedient die Standards Bluetooth 5.0 und aptX-HD (unterstützt Abtastraten bis 48 kHz und 24 Bit Auflösung). Dabei können Formate wie FLAC und ALAC sowie AAC-Dateien empfangen und wiedergegeben werden.

Preis Advance Paris WTX-700 Streaming-Adapter: 129 Euro

