Der französische Hersteller Advance Paris bringt gleich zwei neue Geräte heraus: Der MyCast 7 ist eine All-in-One-Lösung mit zahlreichen Features und der PlayStream A1 HDMI ein vielseitiger Streamingverstärker für analoge und digitale Quellen.

Advance Paris MyCast 7: Technik und Features

Der kernig-knuffige (26,5 Zentimeter breit) MyCast 7 ist ein kompaktes Hifi-System, bestehend aus Verstärker, CD-Spieler, Tuner (DAB+ und FM) und Streamingeinheit. Die Verstärkung besorgen Class-AB-Endstufen mit 45 Watt Leistung pro Kanal.

Streaming ist möglich via Bluetooth, LAN und WLAN, zusätzlich bietet der Advance Paris MyCast 7 fünf Digitaleingänge (2 x Toslink, 1 x S/PDIF koaxial, 1x HDMI ARC, 1 x USB) und drei analoge Inputs (2 x Hochpegel, 1 x Phono MM). Ein Kopfhörer (6,35-mm-Klinke) sowie ein Subwoofer (Sub Out) lassen sich ebenfalls anschließen. Nativ unterstützt werden Spotify, Deezer, Tidal und Qobuz, die Wiedergabe von Daten auf einem lokalen NAS ist ebenso möglich wie das Zuspielen via Apple AirPlay 2.

Advance Paris PlayStream A1 HDMI: Ausstattung und Technologie

Anders als der MyCast 7 kommt der Advance Paris PlayStream A1 HDMI im klassischen Gardemaß. Er sei noch mehr auf audiophile Qualität hin gezüchtet, heißt es in der Pressemitteilung, was auch den höheren Preis erklärt, obwohl der PlayStream A1 HDMI kein CD-Laufwerk und keine Tuner-Einheit aufweist. Der Amp bietet eine Ausgangsleistung von 2 x 52 Watt (6 Ohm), ebenfalls im Class-AB-Betriebsmodus. Die Konnektivität ähnelt der des MyCast 7 – allerdings gibt es hier noch einen weiteren Cinch-Hochpegeleingang. In Bezug auf die Streamingfunktionalität weist der Playstream A1 HDMI die gleichen Features auf wie der MyCast 7.

Beide Geräte sind ab sofort erhältlich.

Preis Advance Paris MyCast 7: 699 Euro

Preis Advance Paris PlayStream A1 HDMI: 790 Euro

