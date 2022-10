Ein ganzes Bündel an Neuheiten vermeldet Advance Paris, hierzulande im Vertrieb von Quadral: Einen leistungsstarken Hybrid-Vollverstärker, eine featurereiche All-in-One-Anlage sowie zwei puristische CD-Player.

Der Vollverstärker Advance Paris Classic A12 (siehe Aufmacherbild) kommt mit selektierten Röhren in der Vorstufensektion und haut endstufenseitig recht schmacke 2 x 180 Watt an 8 Ohm raus. Wer seinen HiFi-Geräten gerne bei der Arbeit zusieht, kann das beim Classic A12 vermittels einen kleinen Fensters tun, hinter dem sich die Röhren befinden, oder einfach den beiden beleuchteten VU-Metern beim Zappeln zugucken, die sich ebenfalls auf der hochglänzenden Gerätefront befinden.

Im Inneren des Amps befinden sich zwei Ringkerntransformatoren, was für ein echtes Doppelmono-Schaltungskonzept spricht, aus der Pressemitteilung aber nicht genau hervorgeht. Ein unbestritten kontaktfreudiger Vollverstärker ist der Advance Paris A12 Classic auf jeden Fall: Analog versteht sich der A12 mit XLR sowie Cinch, digital werden nicht nur optische und koaxiale Eingänge sowie USB-B geboten, sondern auch HDMI ARC und sogar AES/EBU.

Ach ja: Phono (MM/MC) kann der in Frankreich ersonnene und in China gebaute Amp ebenfalls, ebenso wie Bluetooth, wenn man optional einen der Advance-Dongles X-FTB01 oder X-FTB02 (um 110/140 Euro) erwirbt. Und gleich zwei Kopfhörerausgänge (3,5 und 6,35 mm) ersparen das Hantieren mit Klinkenadaptern. Der Advance Paris A12 Classic wird ab Ende Oktober in den Racks der HiFi-Händler zum Probehören bereitstehen – und sich für 2.690 Euro in den heimischen Hörraum locken lassen.

Röhren hat auch der neue CD-Spieler Advance Paris X-CD9 intus. Ebenso bietet er die Möglichkeit, sowohl per Cinch auch als XLR Kontakt zu Verstärkern aufzunehmen. Ansonsten ist der vier Kilogramm schwere Player puristisch auf seinen ureigentlichen Einsatzzweck getrimmt: CDs in möglichst in guter Klangqualität abzuspielen. Wer mit externen, besonders hochwertigen D/A-Wandlern experimentieren will, kann das via koaxialer und optischer Ausgänge tun. Gleiches gilt für den CD-Player Advance Paris X-CD7, der sich vom CD-9 durch seine rein transistorisierte Schaltung unterscheidet. Die Preise der ebenfalls ab Ende Oktober erhältlichen CD-Player-Geschwister liegen bei 590 respektive 790 Euro.

Und wer sozusagen alles auf einmal will, wird bestimmt den Advance Paris MyConnect 250 interessant finden, bei dem der Name fürs Programm steht: Der Streaming-Verstärker MyConnect 250 bietet featureseitig alles, was auch der A12 Classic kann, inklusive Röhrenvorstufe, symmetrischer Schnittstellen, Phono (MM/MC) etc. – und ausgangsseitig die üppigen 2 x 180 Watt an 8 Ohm. Darüber hinaus kommt er mit einem integrierten CD-Laufwerk und vermag sowohl per Ethernet (RJ45) als auch WiFi zu streamen. Der Advance Paris MyConnect 250 geht als neues Flaggschiff der MyConnect-Serie ebenfalls Ende Oktober an den Marktstart – für 2.990 Euro.

