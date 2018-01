Gleich zwei neue Produkte gibt es vom französischen Hersteller Advance Acoustic, unter der Vertriebsmarke Advance Paris über Quadral erhältlich:

Der Advance Paris WTX-StreamPro ist ein kompakter und kostengünstiger Netzwerk-Audioplayer, der HiRes-Dateien und -Streamingdienste unterstützt. Ab Werk ist er mit einem WLAN-Empfänger und einer RJ-45-Buchse für kabelgebundenes Netzwerk ausgestattet, optional kann ein Bluetooth-Empfangsmodul hinzuerworben werden. Im Inneren des WTX-StreamPro werkelt ein Wolfson-DAC, der Abtastraten von bis zu 192 kHz bei 24 Bit unterstützt. Alle gängigen Formate wie FLAC, WAV, Apple Lossless, WMA und MP3 u.a. können wiedergegeben werden. Das multiroomfähige Gerät bietet einen analogen Line-Ausgang sowie zwei digitale (Koax und Toslink S/PDIF) Ausgänge an. Gesteuert wird zeitgemäß per kostenloser App – für Android und iOS.

Ebenfalls neu: die Kompaktanlage Advance Paris Smart Line UX1. Sie kommt mit FM/DAB/DAB+ Empfänger sowie CD-Laufwerk und kann ebenfalls via Ethernet oder WLAN streamen (optional auch per Bluetooth-Modul). Weiterhin an Bord sind sechs Digitaleingänge (3 x optisch, 2 x koaxial, 1 x USB-B), zwei digitale Ausgänge (optisch, koaxial) sowie auf der analogen Seite je ein symmetrischer XLR- und unsymmetrischer Cinch-Ausgang. Ein USB-A-Anschluss für das Laden von entsprechenden Geräten steht ebenfalls auf der Habenseite. Der verbaute AK4490-DAC kann Daten bis 32 Bit/768 kHz sowie DSD (bis DSD256) verarbeiten. Mit der kostenlosen „Advance Playstream“ App für iOS und Android können zahlreiche Multimedia- und Streaming-Features genutzt werden. Zu guter Letzt: Auch Apple AirPlay wird unterstützt!

Preis Advance Paris WTX-StreamPro Netzwerkspieler: 299 Euro

Preis Advance Paris Smart Line UX1 Multimediaplayer: 990 Euro

