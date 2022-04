Der Berliner Hersteller Adam Audio bringt mit der A-Serie eine neue Lautsprecherlinie heraus, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen soll: vom Tonstudio über den Broadcastbereich bis hin zu flexiblen Heimaudioanwendungen.

Adam Audio A-Serie: Bestandteile und Konzept

Die A-Serie besteht aus fünf unterschiedlichen Modellen. Der kompakte Adam A4V sei ideal für kleinere Studioumgebungen, heißt es in der Pressemitteilung des Herstellers, während der Adam A7V das Nachfolgemodell zu Adam Audios meistverkauftem Monitor A7X darstelle. Neben diesen hochkant ausgerichteten Zweiwege-Aktivlautsprechern gibt es mit dem Adam A44H (Breite: 19 Zoll) eine horizontal ausgerichtete Variante des A7V sowie mit dem Adam A77H und dem Topmodell Adam A8H auch horizontal ausgerichtete Dreiwegemodelle.

Erwähnenswert ist die via DSP eingebettete Unterstützung der Adam-A-Serie für Filter aus dem Hause Sonarworks, die Anpassungen an den eigenen Geschmack oder – mithilfe eines Messmikrofons – an den Hörraum ermöglicht: Filtereinstellungen können direkt in die Monitore geladen werden, um raumakustische Besonderheiten auszubügeln und abzumildern. Außerdem gestattet die Software die Echtzeit-Fernsteuerung der Lautsprecher.

Darüber hinaus bietet Adam Audio eine erweiterte Fünfjahresgarantie und verspricht neben der Weiterentwicklung der aktualisierbaren Firmware Support auch dann, wenn die Garantizeit abgelaufen ist. Die klassisch kompakten Lautsprecher A4V und A7V sollen ab Mai, die horizontal platzierbaren Lautsprecher A44H, A8H und A77H zum Ende des Sommers 2022 erhältlich sein.

Preise Adam Audio A-Lautsprecher:

Adam Audio A4V: 898 Euro

Adam Audio A44H: 1.298 Euro

Adam Audio A7V: 1.398 Euro

Adam Audio A8H: 3.198 Euro

Adam Audio A77H: 2.598 Euro

Kontakt

Adam Audio GmbH

Rudower Chaussee 50

12489 Berlin



Telefon: +49(0)30-8630097-0

E-Mail: info@adam-audio.de

Web: https://www.adam-audio.com/