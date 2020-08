Acoustic Energy AE520 Standlautsprecher

Der britische Hersteller Acoustic Energy entwickelt bereits seit rund 30 Jahren Lautsprecher; in der Szene sorgte das Unternehmen vor allem mit seinem Erstling, dem Kompaktlautsprecher AE1, für Furore. Nun kündigt Acoustic Energy für den Oktober dieses Jahres einen neuen Standlautsprecher der Referenzklasse an. Sein Name: Acoustic Energy AE520.

Das Besondere: Alle sechs Treiber kommen mit Kohlefasermembranen, so auch die Hochtonkalotte. Für den Bassbereich wurden dem AE520 drei übereinanderliegende 125-mm-Treiber spendiert. Den Mitteltonbereich decken zwei 125-mm-Mitteltöner ab, in deren Mitte der 25-mm-Hochtöner platziert wurde, welcher ab 2.800 Hertz spielt. Die Mitteltöner verfügen über jeweils eigene abgedichtete Gehäuse zur akustischen Isolierung von den Basstreibern.

Die Frequenzweiche ist auf zwei Platinen aufgeteilt, eine für den Tiefton- und eine für dem Mittelhochtonbereich. So soll das Übersprechen zwischen den einzelnen Komponenten und Bauteilen minimiert werden.

Mit 185 mm Breite ist der Lautsprecher vergleichsweise schmal, dafür aber mit 1,13 m Höhe durchaus hoch aufragend. Die 30 Kilo schweren Gehäuse bestehen aus einer neun Millimeter starken MDF-Außenwand und einer 6-mm-Innenwand, die durch eine drei Millimeter dicke Bitumenschicht miteinander verklebt werden.

Acoustic Energy gibt den Frequenzgang mit 30 bis 28.000 Hertz an, der Wirkungsgrad liegt bei 90 dB/W/m. Erhältlich ist der Lautsprecher ab Oktober 2020 in den Farben Hochglanz-Weiß und -Schwarz oder auch in einem amerikanischen Walnuss-Furnier.

Preis Acoustic Energy AE520: 4.000 Euro

Kontakt

M.A.D.

Weidenstraße 24

42549 Velbert



Telefon: +49(0)2051 - 4177600

E-Mail: info@acoustic-energy.de

Web: www.acoustic-energy.de