Acoustic Energy AE 100² Lautsprecherserie

Das Unternehmen Acoustic Energy wurde im Jahr 1987 in London gegründet. Das erste Produkt von Acoustic Energy war der Kompaktlautsprecher AE 1, der vom Start weg ein Erfolg wurde. Inzwischen sind eine aktive und drei passive Serien erhältlich – und die passive AE-100-Serie wurde soeben frisch überarbeitet.

Acoustic Energy AE 100² Lautsprecher: Modelle und Features

Die neue Acoustic-Energy-AE-100-Serie mit hochstehender „2“ besteht aus dem Zweiwege-Kompaktlautsprecher AE 100² (ganz oben im Teaserbild), dem Zweieinhalbwege-Standmodell AE 109² und dem Zweiwege-Center AE 107².

Gegenüber der vorherigen AE-100-Serie haben sich zum einen die Abmessungen verändert, die neuen Modelle sind etwas größer. Das liegt am größeren Tiefmitteltonchassis, das nun mit einem Durchmesser von 13 cm aufwartet und von einem 25-mm-Gewebehochtöner ergänzt wird. Die Entwickler haben – so heißt es in der Pressemitteilung – insbesondere Wert auf ein gutes Abstrahlverhalten, schnelle Impulswiedergabe und druckvolle Wiedergabe mit genügend Tieftonfundament gelegt.

Chassis, Frequenzweiche und Gehäuse seien, so heißt es weiter, komplett neu entwickelt worden. Erstaunlich günstig muten da die Preise an, sie haben sich gegenüber dem Urmodell nicht erhöht.

Alle Modelle sind ab sofort verfügbar. Der kompakte Lautsprecher ist in Walnuss, Weiß und Schwarz erhältlich, Stand- und Centerlautsprecher in Walnuss und Schwarz.

Preise:

Acoustic Energy AE 100²: 350 Euro (Paar)

Acoustic Energy AE 109²: 800 Euro (Paar)

Acoustic Energy AE 107²: 300 Euro (Center-LS, Stück)

Kontakt

M.A.D.

Weidenstraße 24

42549 Velbert



Telefon: +49(0)2051 - 4177600

E-Mail: info@acoustic-energy.de

Web: www.acoustic-energy.de