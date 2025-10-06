Warum nicht mal in die Ferne schweifen – zumal, wenn sie so nahe liegt: Mit den Marken Brodmann, Perreaux, Murah Audio, Titanic Audio, Titan Audio und Mork Analog bietet ACM sein Portfolio nun auch über Deutschland hinaus an: nämlich in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.

Brodmann in Benelux

So bringt ACM mit Brodmann eine Lautsprecher-Marke in die Benelux-Region, die mit dem von Hans Deutsch entwickelten Acoustic-Sound-Board-Prinzip einen unverwechselbaren Zugang zu authentischem Musikempfinden ermöglichen soll. Die neue Festival-Serie vereint modernes Lautsprecherdesign mit dem handwerklichen Know-how eines traditionsreichen Wiener Klavierbauers – das Ergebnis sei ein lebendiger, organischer Klang mit musikalischem Tiefgang, heißt es bei ACM.

Perreaux – Ganz schön bunt hier!

Zeitgleich kehrt Perreaux anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums mit modernisierter Produktlinie nach Europa zurück (wir berichteten).

Die aus Neuseeland stammenden Komponenten – darunter Vorverstärker, Endstufen und Phonolösungen – sollen für technische Robustheit, beeindruckende Leistung und eine herausragende Verarbeitungsqualität stehen.

Muarah Audio

Auch Muarah Audio aus Warschau ist künftig Teil des internationalen ACM-Portfolios. Die Manufaktur für feine analoge Wiedergabe bietet hochwertige Plattenspieler, präzise gefertigte Tonarme und sinnvolles Zubehör. Der Fokus soll auf emotionaler, detailreicher Musikwiedergabe liegen – ganz im Zeichen des Markenmottos „The Power of Sound“.

Titanic Audio

Mit Titanic Audio übernimmt ACM zudem den Benelux-Vertrieb einer aufstrebenden nordirischen Manufaktur für Tonabnehmer.

Die handgefertigten Systeme der Marke verbinden technisches Know-how mit klanglicher Finesse und bieten laut eigenem Markenversprechen eine feinauflösende, ermüdungsfreie Musikwiedergabe, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Mork Analog und Titan Audio

Ein weiterer Neuzugang ist Mork Analog, eine junge Phono-Marke, bei der Design auf feinste Ingenieurskunst trifft. Jedes Produkt ist bis ins kleinste Detail durchdacht – von der ästhetischen Farbgestaltung der Gehäuse bis zur akustischen Abstimmung. So sollen Form und Funktion zu einem audiophilen Gesamtbild verschmelzen. Abgerundet wird das neue Vertriebsportfolio dann durch Titan Audio, die sich der hochwertigen Stromversorgung verschrieben haben. Die handgefertigten Netzkabel und Stromlösungen dieser Marke bürgen für stabile Versorgung, minimale Verluste und ein hörbar aufgewertetes Klangbild, so ACM.

Zuhause Probehören – ganz ohne Druck

ACM Premium Audio legt großen Wert darauf, dass potenzielle Kunden eigene Hör-Erfahrungen sammeln können. Nicht selten zeigen sich Unterschiede zwischen Studio- und Heimumgebung erst nach dem Kauf: Raumakustik, Lautsprecherplatzierung oder Bedienbarkeit können Einfluss auf die Wahrnehmung haben.

Daher bietet ACM interessierten Kunden unverbindliche Testpakete an, mit denen ausgewählte Komponenten in den eigenen vier Wänden probegehört werden können – ohne Zeitdruck, ohne Verkaufsdruck, ganz im Sinne einer fundierten Entscheidung.

Kontakt

ACM Premium Audio

Am Schwarzbach 78

41066 Mönchengladbach



Telefon: +49(0)176-19111910

E-Mail: info@acm-audio.de

Web: https://acm-audio.de/