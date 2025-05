Acapella präsentiert auf der High End das Hypersphere-Lautsprechersystem

Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, hebt sich der Vorhang für die High End im Münchner MOC in diesem Jahr zum letzten Mal – natürlich geht die „Show“ danach weiter, ab 2026 dann aber in Wien.

Zum Abschied aus München möchte der Lautsprecher-Hersteller Acapella nun „nochmals mit neuen und ungewöhnlichen Entwicklungen dem langjährigen Standort und Weltzentrum des High-End-Audio ein würdiges Finale bereiten“, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung des Hauses heißt.

Acapella Hypersphere – ein monumentaler Lautsprecher

Und sie meinen es offenbar ernst: Alfred Rudolph (im Bild oben sitzend, daneben Richard Rudolph), über vierzig Jahre Mastermind und Entwickler der Duisburger High-End-Manufaktur, hat mit dem Acapella Hypersphere ein wahrhaft monumentales Lautsprechersystem geschaffen, das selbst die Dimensionen des bisherigen Topmodells Acapella Sphäron Excalibur übertrifft: Das Acapella Hypersphere überschreitet mit einer Höhe von 2,70 Metern und einem Gewicht von knapp einer Tonne pro Lautsprecher (!) übliche Grenzen.

Das für Acapella typische hypersphärische Horn besitzt dabei einen Durchmesser von 170 Zentimetern. Hierdurch werde es möglich, so die Duisburger, mit nur einem einzigen Treiber über einen Frequenzbereich von sieben Oktaven zu spielen. Damit sei eine vollkommen bruchlose Wiedergabe vom Oberbass bis in höchste Höhen gewährleistet, so Acapella weiter.

Apropos Bass: Nicht weniger als acht 15-Zoll-Basstreiber sind pro Kanal im Einsatz, die dank einer „Ankopplung mit einer intelligenten Hornfunktion“ der dynamischen Performance des Horns nicht nachstehen sollen.

Der Antrieb

Die passenden Verstärker für diesen Ausnahmelautsprecher hat Acapella ebenfalls im Gepäck: die Energèia-Verstärkerkombination, bestehend aus den Endstufen Reference Mono und der Vorstufe Reference Pre.

Wir haben sie schon im letzten Jahr zur High End erleben dürfen (siehe Messebericht), für die High End 2025 wurde sie aber nochmals in einigen Parametern überarbeitet, so Acapella.

Wo und Wann?

High End München, 15. bis 18. Mai 2025 (15. + 16. Fachbesuchertage)

MOC | Lilienthalallee 40 | 80939 München

Alfred Rudolph präsentiert diese ungewöhnliche Anlage – über deren Preis höflich geschwiegen wird – im Raum K2 des Münchner MOC, täglich um 11:00, 14:00 und 17:00 Uhr. Da wünschen wir allen schon mal viel Spaß!

Kontakt

Audio-Forum Winters GmbH & Co. KG

Koloniestraße 203

47057 Duisburg



Telefon: +49(0)203-361222

E-Mail: acapella@acapella.de

Web: https://www.acapella.de/