Abacus-Lautsprecher bei der Cute Community in Bochum

Lautsprecher hören, eigene Tracks testen, mit Entwicklern sprechen – und anschließend ein Live-DJ-Set: Am 26. März verwandelt sich der Cute Community Space in Bochum in einen Treffpunkt für Musik- und Audio-Enthusiasten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich – aber gerne gesehen.

Hören, diskutieren, tanzen

Im Mittelpunkt des Events stehen mehrere Lautsprechersysteme aus dem aktuellen Pro-Audio-Portfolio von Abacus, darunter die Modelle C-Box (Testbericht), Mirra 10, Mirra 14 Mk2 (Testbericht) und Pivota 42. Besucherinnen und Besucher können die Systeme in entspannter Atmosphäre hören und vergleichen. Mit Blick auf die Musikauswahl greift man auf Streamingdienste sowie ausgewählte Vorführstücke zurück; zudem besteht ausdrücklich die Möglichkeit, eigene Tracks oder DJ-Mixe mitzubringen.

MC Hanno on Stage

Vor Ort ist auch Abacus-Geschäftsführer und Entwickler Hanno Sonder, der die Systeme persönlich vorstellt und Einblicke in technische Hintergründe sowie Entwicklungsdetails gibt. Ergänzend werden Baugruppen und Verstärkermodule gezeigt, um die Funktionsweise der Lautsprecher nachvollziehbar zu machen.

Für Musikschaffende und -hörende

Der Cute Community Space gilt als hybrider Treffpunkt für DJs, Produzentinnen und Produzenten sowie Musikinteressierte. Herz und Seele des Projekts ist Guy Dermosessian, DJ und Gründer des Labels Kalakuta Soul Record. Zwischen der Cute Community und Abacus besteht seit mehreren Jahren eine enge Verbindung, unter anderem durch den Einsatz von Lautsprechern der Public-Serie im professionellen DJ-Betrieb.

Zeit & Organisation

Beginn ist um 14:00 Uhr, die Vorführungen laufen bis etwa 19:00 Uhr. Danach wird abgebaut, bevor von 20:00 bis 22:00 Uhr das wöchentliche DJ-Set als musikalischer Ausklang stattfindet. Tanzen ist erlaubt!

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wird aus organisatorischen Gründen jedoch begrüßt. Getränke können in unmittelbarer Umgebung erworben werden.

Übrigens: Die Mirra 10 läuft sich gerade bei uns warm – freuen Sie sich auf unseren Testbericht, der in einigen Wochen erscheinen wird!

Wann?

26. März 2026, ab 14 Uhr

Wo?

Cute Community Space

Herner Straße 9 | 44787 Bochum

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/