Langjährige fairaudio-Leser werden das Unternehmen Abacus Electronics kennen, das mit schöner Regelmäßigkeit Innovationen hervorbringt (für eine Übersicht unserer Abacus-Rezensionen bitte hier entlang).

Vor vier Jahren hatten wir die regelbare Endstufe (oder den „Ein-Eingang-Vollverstärker“) Abacus 60-120D Dolifet im Test. Nun kündigt das „Team Sonder“ eine spezielle Variante dieses Amps an, nämlich den Abacus 60-120D DSP.

Wie die etwas sperrige Produktbezeichnung schon verrät, kommt der Verstärker mit einem integrierten DSP-Modul, welches allerlei Dinge beherrscht: So ist unter anderem ein parametrischer Equalizer mit acht Filterbändern an Bord, bei dem jedes einzelne Filterband in puncto Mittenfrequenz, Filtergüte und Verstärkung beziehungsweise Abschwächung einstellbar ist. Das DSP-Modul verfügt aber auch über reine Hoch- und Tiefpassfilter sowie die Möglichkeit der Phasen- und Laufzeitkorrektur.

Die Einstellung der diversen Optionen erfolgt entweder über Dreh- und Schieberegler an der Platine selbst – oder, was sicherlich empfehlenswerter ist, über eine USB-Schnittstelle, die separat (für 100 Euro) erhältlich ist und die bequeme Programmierung am PC ermöglicht.

Ansonsten ist der Abacus 60-120D DSP baugleich mit dem in unserer oben verlinkten Rezension beschriebenen Gerät.

Preis Abacus 60-120D DSP: 1.250 Euro

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/