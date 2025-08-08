Neues aus Nordenham: Abacus Electronics hat seine aktiven Lautsprecher Mirra 14 und Mirra 15 überarbeitet und stattet beide Modelle ab sofort mit einem neuen Mitteltöner aus. Davon soll der Klang noch einmal deutlich profitieren, so Hanno Sonder.

Abacus Electronics Mirra: Leichtere Membran, kräftigerer Antrieb

Der neue Mitteltöner besitzt – logisch! – identische Abmessungen wie der bisherige, unterscheidet sich jedoch in mehreren konstruktiven Details: Eine leichtere Papiermembran, ein kräftigerer Antrieb und ein feststehender Phaseplug anstelle der herkömmlichen Staubschutzkalotte sollen für mehr Agilität und ein verbessertes Abstrahlverhalten sorgen. Die interne DSP-Programmierung wird für die neue Bestückung angepasst, um die klanglichen Vorteile voll auszuschöpfen.

Gezielt im Mittelton

Der Hersteller betont, dass der Treiber zwar grundsätzlich breitbandeinsatzfähig wäre, in der Mirra-Serie jedoch weiterhin gezielt im Mitteltonbereich arbeitet, um Präzision und Detailauflösung zu maximieren. Ähnliche Treiber kommen bereits in den Modellen Abacus Pivota 42 und Trifon 5S zum Einsatz. Die Entwicklungsarbeit an der Pivota 42 gab letztlich den Anstoß zu diesem Upgrade.

Selbst machen – oder machen lassen

Besitzer der Abacus-Mirra-Modelle können ihre Lautsprecher auf den neuen Stand bringen lassen. Dafür bietet Abacus ein Werks-Upgrade inklusive DSP-Neuprogrammierung an, optional mit Versandservice innerhalb Deutschlands.

Alternativ gibt es ein Selbstumrüst-Set mit vormontierten Treibern und vorprogrammiertem Speicherchip oder ein Kit für Anwender, die das DSP-Update eigenständig via SigmaStudio vornehmen möchten. Passende Werkzeuge sind jeweils enthalten, und für die Umrüstung stellt Abacus Videoanleitungen auf YouTube bereit (Link zum Video). Weitere Informationen finden Sie auch auf dieser Seite.

Zum Start günstiger

Die aktualisierten Abacus Mirra 14 und Mirra 15 sind ab sofort erhältlich – zunächst zu einem Einführungspreis von 3.790 Euro pro Paar (gültig bis zum 31. August 2025), ab dem 1. September 2025 liegt der reguläre Paarpreis bei 4.190 Euro.

PS: Übrigens, das Urmodell der Abacus Mirra 14 hatten wir bereits im ausführlichen Test – hier geht’s direkt zum Testbericht.

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/