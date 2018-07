Neues aus Nordenham – der familiengeführte Hersteller Abacus Electronics bringt mit dem Cuffino ein neues Kombigerät aus Vorstufe und Kopfhörerverstärker heraus.

Das Gerät „im praktischen Bibelformat“, wie die Pressemitteilung humorvoll verlauten lässt, kommt mit der Abacus-typischen Linetreibertechnik und wahlweise mit drei Hochpegeleingängen oder zwei Hochpegeleingängen in Verbindung mit einem MM-Phono-Eingang. Per Drehschalter lassen sich drei Ausgänge anwählen: ein symmetrischer 4-Pol-XLR-Anschluss sowie eine unsymmetrische 6,3-mm-Stereoklinke für den Kopfhörerbetrieb – oder eben ein Cinch-Ausgang zum Ankabeln einer Endstufe.

Interne Jumper gestatten eine Pegelanpassung von -12 bis +12 dB in fünf Schritten. Auf Wunsch ist der Abacus Cuffino gegen Aufpreis mit einem Widerstandsleiterpoti für noch besseren Kanalgleichlauf erhältlich.

Ein kleines Bonbon hält Abacus beim Cuffino zudem parat: Der Amp kann über ein Wochenende kostenlos auf Herz und Nieren getestet werden, im Gegenzug freue sich das Abacus-Team, so die Pressemitteilung im O-Ton, „wenn vom Tester zu erfahren ist, welchen Kopfhörer er wie angeschlossen hat und was dabei klanglich herauskam. Auch in Nordenham ist natürlich jeder herzlich eingeladen, einen Kopfhörer mitzubringen und dort einmal anzuschließen.“

Lieferbar ist der Abacus Cuffino voraussichtlich ab Ende Juli/Anfang August.

Preis Abacus Electronics Cuffino Vorstufe/Kopfhörerverstärker: ab 590 Euro

