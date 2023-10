Der im nordniedersächsischen Nordenham beheimatete Hersteller Abacus Electronics lädt nach einer pandemiebedingen Pause endlich einmal wieder zur ABACon-Hausmesse am letzten Oktoberwochenende ein. Und da gibt es eine ganze Menge zu sehen und zu hören …

Abacus Electronics ABACon-Hausmesse: Programm und Ablauf

Bereits am Freitag, den 27. Oktober geht es los – und zwar ab 12 Uhr mittags. Dieser erste Tag der ABACon-Messe ist in erster Linie den professionellen Abacus-Kunden beziehungsweise -Interessierten gewidmet, neugierige Home-Hifi-Aficionados sind gleichwohl ebenso willkommen: Die Abacus-Studiomonitore und PA-Systeme werden scharfgeschaltet, außerdem gibt es einen Workshop von Dr. Uli Brüggemann zum Thema Raumkorrektur sowie ein Trinaural-Setup, bei dem klassischer Stereo-Sound um einen dritten Kanal ergänzt wird. Eine Live-Performance am Kultsynthesizer Korg Radias steht ebenfalls auf dem Programm.

Am Samstag dreht sich auf der ABACon dann (fast) alles um das Thema Home-Audio. Hier werden vornehmlich die Hifi-Systeme von Abacus Electronics präsentiert, es gibt darüber hinaus einen weiteren Durchlauf des Raumkorrektur-Workshops – und eine Liveperformance der Funkrock-Band „Jauches Grubenorchester.“

Überdies sind an beiden Tagen Aktivlautsprecher von Linnemann zu erleben, deren interne Verstärker natürlich powered by Abacus Electronics sind.

Am Sonntag von 10 – 12 Uhr klingt das Event bei einem gemütlichen Beisammensein aus.

Abacus Electronics bittet darum, dass sich alle Besucher anmelden. Das Formular finden Sie, zusammen mit weiteren Infos zur Veranstaltung, hier auf der Abacus-Electronics-Website.

Wann?

Freitag, 27. Oktober 2023, 12 – 21 Uhr

Samstag, 28. Oktober 2023, 9 – 19 Uhr

Sonntag, 29. Oktober 2023, 10 – 12 Uhr

Wo?

Abacus Electronics

Bahnhofstr. 39A | 26954 Nordenham

Kontakt

Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/