Bei der Entwicklung der neuen Lautsprecher-Serie hat man im niedersächsischen Nordenham diesmal offenbar besonders viel Gehirnschmalz oder besser: Hirnrinde eingesetzt: Und so sind die Aktivlautsprecher Abacus Cortex 6 (Kompaktbox), Cortex 10 (Kompaktbox), Cortex 15S (Standbox) und Abacus Cortex 9C (Center) ab sofort verfügbar – und zwar in den Farben „Verkehrsweiß“ und „Schwarzgrau“. „Testpakete können nach telefonischer Absprache und Terminplan vergeben werden“, so die aktuelle Pressemitteilung.

Die hochtonseitig durchweg mit AMTs (Air Motion Transformer) bestückte Cortex-Reihe sei die Weiterentwicklung der A-Box-Serie inklusive neuer Optik und Technik. Zur optimalen Ansteuerung der verschiedenen Modellvarianten wurde die Verstärkerrückwand modular ausgelegt, sodass sie mit zwei, drei oder vier Kanälen für zwei oder zweieinhalb Wege bestückt werden kann. Das DSP-Modul sowie das 80-VA-Netzteil erhielten ebenfalls ein Upgrade, die Endstufenmodule arbeiten nun auf Basis einer Verstärkerschaltung neuester Generation („Dolifet“-Technologie, vgl. z. B. Test Abacus 60-120D) und zur noch besseren Raumanpassung gibt‘s einen weiteren Regler, mit dem der Tiefbassanteil für wand- oder ecknahe Aufstellung angepasst werden kann.

Bereits die kleineren Cortex 6 (15-cm-Tiefmitteltontreiber) und Cortex 10 (18-cm-Tiefmitteltontreiber) sollen trotz überschaubarer Abmessungen (180×199×313,5 mm bzw. 210×229×353,5 mm – B×T×H) „ein maximales Maß an Tiefgang und – je nach Raumgröße – auch beachtlichen Schalldruck realisieren“, verspricht der Hersteller.

Für alle DIY-Interessenten und OEM-Partner gibt es die Verstärkerrückwand (Plateamp) der Cortex-Serie in den verschiedenen Versionen künftig auch einzeln, sie könne mit der entsprechenden Schnittstelle individuell programmiert werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Paarpreise für die Cortex-Serie reichen von 1.390 Euro für die Cortex 6 über 1.590 Euro für die Cortex 10 bis 2.290 Euro für die Cortex 15S. Der Center ist mit 890 Euro/Stück ausgepreist.

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: www.abacus-electronics.de