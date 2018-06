Bei Abacus im niedersächsischen Nordenham hat man offenbar mal wieder ordentlich Hinschmalz eingesetzt: Die Cortex-Aktivlautsprecherserie ist jedenfalls weiter gewachsen. Nicht zuletzt als Lösung für Heimkino- und Präsentationssysteme hat man ganz frisch den Abacus Cortex 11W an den Start gebracht: Ein sich elektrisch in drei Wege gliedernder Zweieinhalb-Wege-Lautsprecher mit D’Appolito-artiger Treiberanordnung.

Eine der Besonderheiten: Die Abacus Cortex 11W sind zwar in der Lage, auch auf eigenen Füßen zu stehen, weisen rückseitig gleichwohl Verschraubungen auf, um sie flexibel an der Wand oder auch von der Decke hängend zu montieren. Passend für solche Zwecke sind etwa die Halterungen aus dem Programm von K&M.

Mit Blick auf die Gehäusefertigung beschreiten die Abacus Cortex 11W ebenfalls neue Wege: Die 11W zählt zu den ersten Lautsprechern, die „von einer zweiten Stammschreinerei gefertigt werden“, so Abacus, „die in Oldenburg – und damit in regionaler Nähe – sitzt“. Die neue Zusammenarbeit helfe, die wachsende Nachfrage zu decken, aktuell werde die komplette Fertigung der Cortex-Serie verlagert.

Preis Abacus Cortex 11W: 1.750 Euro

