Durchaus so etwas wie Kult und unbedingt mehr als nur ein Geheimtipp ist die jährlich im nordniedersächsichen Nordenham stattfindende ABACon: die traditionelle Hausmesse der vielen fairaudio-Lesern bestimmt gut bekannten Audiomanufaktur Abacus electronics. Ein Event, dessen Beliebtheit unter anderem daraus rührt, dass sich das Familienunternehmen hier nicht nur um sich selbst dreht, sondern regelmäßig Highlights auch von externen Unternehmen, sowie Kunst und Kulinarisches auffährt – und sich bei alledem offen und nahbar gibt. Dieses Wochenende ist es wieder soweit …

Runder Geburtstag, reifes Erbe

Überdies feiert Abacus heuer vierzigjähriges Jubiläum: Happy Birthday! Zu den wegweisenden Entwicklungen der Norddeutschen zählt der verstärkertechnische Kniff, die Kollektoren (und nicht Emitter) der endverstärkenden Transistoren anzuzapfen, sprich sich konzeptionell an Röhrenschaltungen anzulehnen. Ein in praxi gar nicht so leicht in den Griff zu bekommendes Prinzip, das man über die Jahrzehnte stetig zur Reife führte. Neben den Abacus-Verstärkern profitieren natürlich auch die Aktivlautsprecher von dieser Technologie, und so zählen der knuffige Ampino (kleines Bild), der kräftige Ampollo oder die knallgelben C-Box 3 mit zu den festen Instanzen im fairaudio-Gerätepark.

Hifi- und Studiotechnik satt – und Livemusik als Sahnehäubchen

Los geht’s am Freitag ab 12 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr: An beiden ABACon-Tagen werden die hauseigenen Studiomonitore und HiFi-Systeme auf die Bühnen gebeten und können ausgiebig begutachtet und gehört werden. Für Spontandemos ist auf der ABACon 2024 je nach Situation und Wunsch ebenfalls genügend Raum.

Zudem präsentiert das Abacus-Team stolz sein neues Ton- und Vorführstudio (siehe Aufmacherbild), an dessen Fertigstellung man monatelang immer wieder fleißig nach Feierabend arbeitete. Und ist am Freitag noch ein PA-System von Abacus am Start, gibt es am Samstagmittag dann Livemusik von Britta & Joe Dinkelbach. Joe Dinkelbach zähle, so Abacus, zu den „bedeutendsten Jazz-Pianisten des Landes“ und Britta Dinkelbach verfüge über „ein enormes stimmliches Potenzial sowie beeindruckende Vielseitigkeit bei Jazz und Pop“.

Visuelles

Neben akustischen bietet die ABACon freilich auch wieder interessante visuelle Eindrücke: Christine Pape lässt unter der Überschrift „Wesentliches“ Risse in Gehwegen zu Kunst avancieren. Im Rahmen ihrer „Farbwandlungen“ spielt die Künstlerin je nach Tageslicht und Stimmung mit dem Verhältnis des großen Ganzen zum kleinen Detail. Überdies präsentieren Jens Carstensen und Kai Zeller von „Unerhört“, einem Verein für neue Musik, eine über die vier Etagen des Abacus-Domizils reichende Klanginstallation.

Factory Tour inklusive

Natürlich bietet die ABACon wieder reichlich Gelegenheit für Beratung, Tipps und Talk – und wie nebenbei natürlich eine vollumfängliche Werksbesichtigung: Angefangen vom Tonstudio im Keller, der Service-Werkstatt im Erdgeschoß bis hoch zu den Bestückungs- und Messräumen in den oberen Etagen. Einen schönen Vorgeschmack mag da unser Firmenbericht über Abacus electronics liefern.

Essen & schlafen

Die traditionell zur ABACon gereichten, „wahrscheinlich weltbesten Matjes-Brötchen“ gibt es dieses Jahr auch ohne Matjes –­ darüber hinaus lässt sich heuer hemmungslos am Pizza-Buffet laben. Wem nach alledem nicht nach Abreise zumute ist, kann sich in ein nur fünf Autominuten entferntes Hotel einbuchen. Apropos Auto: Unkomplizierte Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Firmengelände oder in der näheren Umgebung. Bei Fragen einfach das Abacus-Team anrufen oder anmailen.

Anmeldung & Kosten

Das Sparschwein von Abacus grunzt bestimmt zufrieden über den einen oder anderen zugefütterten Taler, die Teilnahme ist aber wie immer kostenlos. Anmeldung wird gleichwohl erbeten, das Formular hierzu findet sich ganz unten auf dieser Seite, die gleichzeitig auch das gesamte ABACon-2024-Programm noch einmal schön aufschlüsselt: https://www.abacus-electronics.de/abacus/abacon/abacon-2024.html

Wann?

Freitag, 25. Oktober, ab 12:00 Uhr bis mindestens 20:00 Uhr

Samstag, 26. Oktober, ab 9:00 Uhr bis mindestens 20:00 Uhr

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/