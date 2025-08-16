Mit der A-Serie möchte Perlisten einen neuen Einstieg in die Welt hochwertiger Audiotechnik ermöglichen. Oder wie es die Pressemitteilung ausdrückt: „Der Fokus liegt klar auf dem Einstieg in die Welt der Marke, jedoch ohne Abstriche bei der Entwicklung, Fertigung oder akustischen Performance.“ Die vollständig neu entwickelte Modellreihe sei auf Basis eigener Treibertechnologien und umfassender Klippel-Analyse optimiert worden und richte sich an ambitionierte Stereo- wie Heimkinofans, so Perlisten.

Jung und eigenständig …

Neben den eigenen Treiberkonzepten und der umfassenden messtechnischen Analyse kam dem präzisen Gehäusebau eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung zu. Alle vier Perlisten-A-Lautsprechermodelle wurden dabei unabhängig von den bisherigen Serien konzipiert, sollen dennoch denselben klanglichen Prinzipien folgen, die bereits die THX-Dominus-zertifizierte S-Serie und die vielseitige R-Serie prägen (siehe Test Perlisten S5m und Test Perlisten Audio R5m)

Die Treiber

Im Zentrum steht ein neu entwickelter, recht großer Hochtöner mit 38 Millimeter durchmessender Teteron-Kalotte, eingebettet in einen markanten Waveguide für kontrollierte Abstrahlung. Der zweite im Bunde ist ein Carbonfaser-Tiefmitteltöner mit 215 Millimeter Durchmesser; die Membran soll für hohe Steifigkeit und geringes Gewicht bürgen und Perlisten zufolge signifikant zur präzisen Wiedergabe beitragen.

Offen oder geschlossen

Je nach Modell kommen Bassreflex- oder geschlossene Gehäuse zum Einsatz. Sämtliche Lautsprecherdesigns wurden mithilfe der Klippel NFS-Technologie inklusive Direktivitäts-, Power-Response- und Verzerrungsanalysen ausgemessen – um eine kohärente und lineare Klangwiedergabe sicherzustellen.

Die vier Lautsprechermodelle der Perlisten A-Serie

Die A-Serie besteht aus vier Lautsprechermodellen: Der Perlisten A4t ist ein 2,5-Wege-Standlautsprecher mit drei Konussen, abgestimmt für hohe Dynamik und erweiterten Tieftonbereich. Der etwas kleinere Perlisten A3t ist ein Zwei-Wege-System mit zwei Konussen und soll sich gleichermaßen für Stereo- wie Mehrkanal-Anwendungen empfehlen. Der Perlisten A3m kommt als kompakter, geschlossener Zwei-Wege-Monitor und empfiehlt sich für den Einsatz auf Ständern oder im Regal als Teil hochwertiger Stereo-Setups in kleineren Räumen. Der flach bauende, mit geneigter Schallwand versehende Perlisten A2s rundet die Serie als Surround-, Rear- oder Height-Speaker ab und lässt sich dank optionaler Halterung flexibel an Wand oder Decke montieren.

Die Paarpreise der Perlisten A-Serie:

Perlisten A2s: 1.990 Euro

Perlisten A3m: 2.990 Euro

Perlisten A3t: 4.990 Euro

Perlisten A4t: 6.990 Euro

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-53320359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://www.audio-reference.de/