Das Wohnzimmer preisgünstig zum Kino machen: 7.2-Kanal-AV-Receiver Denon AVR-S980H

Keine Lust mehr auf eine boomy Soundbar oder pappigen Flatscreen-Sound? Mit dem Denon AVR-S980H bringt Denon einen AV-Receiver an den Start, der gezielt den Einstieg in avancierteres Heimkino-Feeling erleichtern soll. Statt komplexer Installationen und überladener Technik stehe ein klarer Ansatz im Mittelpunkt, verspricht die Pressemitteilung. Zudem kann der Denon AVR-S980H zunächst auch „nur“ in Stereo betreiben werden – um dann etwa auf ein 5.1-Surround-System oder noch immersiveres 5.1.2-Dolby-Atmos-Setup mitzuwachsen.

Für Aufsteiger

Der 7.2-Kanal-Receiver richte sich nicht zuletzt an Nutzer, die von einer Soundbar oder einfachen Audiosystemen aufrüsten möchten, heißt es bei Denon. Unter anderem dürfte der AVR-S980H mit seinen 90 Watt pro Kanal in den meisten Fällen auch mehr Leistungsreserven für Filme, Musik und Gaming bieten.

Die Streaming-Plattform

Ein zentrales Element des Denon AVR-S980 ist die Integration der hauseigenen HEOS-Plattform, mit der bekanntermaßen etwa auch Marantz-Komponenten arbeiten. Damit lässt sich der Receiver beispielsweise in ein Multiroom-System einbinden, sodass Musik oder TV-Ton flexibel in mehreren Räumen wiedergegeben werden können. Perspektivisch wird auch die kabellose Einbindung von Lautsprechern wie den neuen Denon-Home-Modellen als Surround-Lösung möglich sein – ein entsprechendes Firmware-Update ist bereits angekündigt.

Last but not least ermöglicht HEOS WiFi-Streaming via Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn oder Deezer. Airplay 2 und Bluetooth erfahren ebenfalls Unterstützung.

Verspielt …

Auch beim Thema Gaming soll sich der Denon AVR-S980H auf der Höhe der Zeit zeigen. Die Unterstützung von 1440p-Pass-through und AMD FreeSync soll für flüssigere Bilddarstellung und geringere Latenzen sorgen – ein Pluspunkt für alle, die ihre Konsole direkt ins Heimkino-Setup integrieren möchten.

Denon AVR-S980H: Komplexer Name, einfaches Setup

Wie eingangs erwähnt, legt Denon ein besonderes Augenmerk auf eine unkomplizierte Einrichtung: Dafür bürge, so die Japaner, ein geführtes Setup mit Bildschirmmenü, App- oder Websteuerung. Auch individuelle Anpassungen seien ohne technisches Vorwissen möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Der 7.2-Kanal-AV-Receiver Denon AVR-S980H ist ab sofort erhältlich, der Preis: 899 Euro.