64 Audio Fourté Blanc In-Ear-Kopfhörer in limitierter Auflage

Der Hersteller 64 Audio kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung eine – so heißt es – „Neuinterpretation“ des berühmten In-Ear-Modells Fourté an. Lediglich 500 Kopfhörer beinhaltet die limitierte Auflage, für die vom Lötzinn (Mundorf-Supreme-Lötzinn) über die Treiber bis zum beschichteten Aluminiumgehäuse nur feinste Ingredienzien ausgewählt wurden.

64 Audio Fourté Blanc: Tia-Balanced-Armatures und Keramikbeschichtung

Man ist bei 64 Audio stolz darauf, dass das Erfolgsmodell Fourté komplett ohne Schallröhren auskommt, die den Klang – davon ist man bei 64 Audio überzeugt – ungewollt verändern können. Wer mehr über diese „Tia“-Technologie erfahren möchte, findet in unserem Test des 64 Audio U6t eine nähere Erläuterung.

Gleich vier Treiber arbeiten beim 64 Audio Fourté Blanc in einem Gehäuse: ein offener dynamischer für den Tieftonbereich, eine Balanced-Armature-Variante für den Hochmittelton sowie je ein Tia-Balanced-Armature für den Hoch- und Mittelton.

Gegenüber dem Fourté Noir konnte der Tieftonbereich durch den neuen Dynamiktreiber noch einmal verbessert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem könnten die Tia-Treiber nicht nur die Breite einer stereofonen Klangbühne, sondern auch deren Tiefe glaubhaft vermitteln. 64 Audio rühmt weiterhin die Detailversessenheit des Klangs und die fokussierte Stimmenwiedergabe der neuen In-Ears.

Jeder 64 Audio Fourté Blanc wird in exklusiver Verpackung geliefert und kommt mit einem weißen, keramikbeschichteten Gehäuse. 64 Audio gibt eine Impedanz von 10 Ohm und einen Frequenzgang von 5 Hertz bis 20 Kilohertz an.

Ab 8. November können die „64 Audio Fourté Blanc“-In-Ear-Kopfhörer vorbestellt werden, ihr Preis liegt bei je 4.399 Euro.

Kontakt

KS Distribution GmbH

Dietzgenstraße 55

13156 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 200 466 22

E-Mail: info@ksdistribution.de

Web: https://www.64audio.de/