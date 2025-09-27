40 Jahre Projekt Akustik

Seit 1985 versteht sich Projekt Akustik in Bad Schwartau als Spezialist für hochwertige Audiotechnik, fundierte Beratung und guten Service. Zum 40-jährigen Bestehen feiert das Familienunternehmen mit limitierten Sondereditionen, exklusiven Aktionen und einem Blick zurück auf vier Jahrzehnte HiFi-Leidenschaft.

40 Jahre – und kein bisschen leise!

Was mit einem selbstgebauten Lautsprecher in einer Werkstatt begann, hat sich zu einem renommierten HiFi-Händler entwickelt: Projekt Akustik. Gegründet 1985 von Birger Schönberg in Bad Schwartau, steht das Unternehmen seither für audiophile Produkte auf hohem Niveau – verbunden mit einem klaren Anspruch an Service, Beratung und Auswahl.

Geführt wird Projekt Akustik heute von den Brüdern Tobias und Torge Schönberg, die das Familienunternehmen behutsam weiterentwickelt und zugleich verjüngt haben.

Sonderausgaben …

Zum 40-jährigen Jubiläum werden nicht nur die Wurzeln des Unternehmens gefeiert, sondern auch zahlreiche Sonderaktionen aufgelegt: So entsteht in Zusammenarbeit mit Rega eine exklusive Sonderausgabe des beliebten Plattenspielers Planar 3, ergänzt durch individuell gefertigte Kabel von Chord Company und einer speziell gestalteten Plattentellerauflage von Sonic Voice – jeweils in limitierter Auflage und exklusiv bei Projekt Akustik erhältlich.

… und Sonderaktionen

Damit nicht genug: Es gibt eine Fülle von Sonderaktionen mit reduzierten Preisen für Produkte bestimmter Hersteller – von Focal über HiFi Rose und Innuos bis hin zu Naim. Schauen Sie am besten selbst auf der Aktions-Seite nach. Hier lassen sich laufend Schnäppchen machen.

Newsletter

Und wer auf der Homepage von Projekt Akustik den Newsletter abonniert, der erfährt rechtzeitig, was für Veranstaltungen im Rest des Jahres geplant sind – es sollen nämlich einige sein, so Tobias Schönberg. Also: Stay tuned!

Let’s party!

Den Anfang macht jedoch die 40-Jahr-Feier am 17. und 18. Oktober. Versprochen werden spannende Markenpräsentationen, kulinarische Genüsse, leckere Drinks und Livemusik. Mehr zur Sause und Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.

Kontakt

Projekt Akustik

Tremskamp 51-51 a

23611 Bad Schwartau



Telefon: +19(0)451-2033300

E-Mail: shop@projekt-akustik.de

Web: https://www.projekt-akustik.de/