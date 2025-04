Außer dem Anmalen von Ostereiern fanden in der vorösterlichen Zeit traditionsgemäß auch noch andere Dinge statt, etwa beim „Norddeutschen Museum für Hifi- und Studiotechnik“: Im niedersächsisches Sehnde läutete man vor Kurzem nämlich die neue Saison ein.

HiFi-Ausstellung reloaded …

Das ehrenamtlich betriebene Norddeutsche Museum ist nun wieder geöffnet: Bis Ende Oktober können Besucherinnen und Besucher an Sonntagen und Feiertagen – jeweils von 11 bis 17 Uhr – allerlei historische Gerätschaften in Augenschein nehmen oder auch im Hörraum live erleben. Der letzte Öffnungstag ist der Reformationstag (31. Oktober), allerdings mit geänderten Öffnungszeiten, nämlich von 14 bis 20 Uhr.

Lage & Größe

Im Sehnder Ortsteil Wehmingen, auf dem Gelände des Hannoverschen Straßenbahnmuseums, befindet sich das Norddeutsche Museum für HiFi- und Studiotechnik. Auf einer Ausstellungsfläche von 640 Quadratmetern können Besucher in die Welt der Klang- und Sprachwiedergabe eintauchen. Die umfangreiche Sammlung umfasst mehrere hundert Geräte – von frühen Walzenphonographen über klassische Grammophone und Plattenspieler bis hin zu modernen CD-Playern. Überdies sind natürlich Tonbandmaschinen, Radios, Verstärker sowie Lautsprecher am Start. Und: Auch seltene Stücke wie das Librophon (Abspielgerät für spezielle Phono-Bücher) sowie Tefifone (Wiedergabegerät für Schallbänder) sind Teil der Ausstellung.

Die Neuerungen

Zum Saisonbeginn im April wurde die Ausstellung neu gestaltet. Zwei größere Neuerungen erwarten die Gäste: Zum einen eine Sonderausstellung mit über 50 Geräten der Marke Sansui, die entweder aus privaten Sammlungen stammen oder dem Museum leihweise überlassen wurden. Diese wird durch originales Werbematerial wie Prospekte und Banner ergänzt, was einen lebendigen Einblick in die damalige HiFi-Welt ermöglicht. Zum anderen wurde die Uher-Abteilung neu konzipiert. In dieser Saison liegt hier der Fokus auf Lösungen, die für militärische Zwecke entwickelt oder genutzt wurden.

Bewährtes

Einige beliebte Bereiche des Museums bleiben in gewohnter Form bestehen. So lädt das nostalgisch eingerichtete „Oma’s Wohnzimmer“ weiterhin zum Verweilen ein. Auch der Revox-Raum, der sich ausschließlich dieser bekannten Marke widmet, bleibt erhalten. Ein besonderes Erlebnis bietet der Hörraum: Hier finden regelmäßig moderierte Vorführungen statt, bei denen Musikstücke mit unterschiedlichen Wiedergabeketten präsentiert werden – etwa mit wechselnden Tonbandgeräten oder Verstärkern inklusive passender Lautsprecher. Dabei sollen die technischen Entwicklungen und klanglichen Eigenschaften der Geräte nachvollziehbar vermittelt werden. Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung werden ebenfalls Sansui-Komponenten im Hörraum vorgeführt.

Private Vorführungen

Zusätzlich bietet das Museum individuelle Besuchsmöglichkeiten an. So können exklusive Termine vereinbart werden, bei denen Gäste eigene Tonträger mitbringen und ihre Lieblingsmusik im Hörraum erleben können. Auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten lassen sich Workshops, Veranstaltungen oder Teamausflüge organisieren. Hierzu können sich Interessierte – siehe Kontaktdaten – per Mail anmelden.

Wir wünschen einen guten Saisonstart!

Kontakt

Norddeutsches Museum für HiFi- und Studiotechnik e.V.

Am Straßenbahnmuseum 2

31319 Sehnde

Deutschland

E-Mail: info@hifimuseumnord.de

Web: https://hifimuseumnord.de/