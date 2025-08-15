Max Schlundt Kultur Technik feiert 20-jähriges Jubiläum

Am 1. September 2005 eröffnete Max Schlundt sein Fachgeschäft „Kultur Technik“ im heutigen Living Berlin – damals noch unter dem Namen stilwerk bekannt. In diesem Jahr jährt sich das Ereignis zum 20. Mal – ein Anlass, den das Berliner HiFi-Haus gemeinsam mit der Community feiern möchte.

Klang & Kulinarik

Geplant sind ein entspannter Nachmittag und Abend mit musikalischen Hörvorführungen ausgewählter HiFi-Komponenten, kulinarischen Kleinigkeiten – vom Kaffee über feine Snacks bis hin zum guten Glas Wein – und anregenden Gesprächen mit Gleichgesinnten.

„Ob Sie uns schon lange kennen oder zum ersten Mal hereinschauen – wir freuen uns, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu teilen“, so Max Schlundt.

Und weiter geht’s …

Das Jubiläum markiert zugleich auch den Auftakt einer Reihe von Hör-Events, die bis in den November hinein stattfinden werden. Vorgestellt werden dabei Produkte namhafter Hersteller wie Peak Consult, GGNTKT, SPL, Lumin, Kii Audio, Burmester, Wilson Audio, Voxativ, AVM, Piega, Hifi-Rose, Elac, Thorens, Technics und Luxman. Es lohnt sich also, am Ball zu bleiben – beispielsweise über den Newsletter, den Sie hier auf der Max-Schlundt-Website abonnieren können.

Wann?

Samstag, 06. September 2025, ab 15 Uhr (Open End)

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17 (im Living Berlin)

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de