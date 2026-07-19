Kino-Titan im ikonischen Gewand: Der 15.4-Kanal-Heimkino-Prozessor McIntosh MX124 AC

Film ab und die Ohren angelegt: Der US-amerikanische High-End-Hersteller McIntosh schickt mit dem MX124 AC den offiziellen Nachfolger seines beliebten A/V-Prozessors MX123 an den Start. Die traditionsbewusste Marke aus Binghamton rüstet ihre neue Heimkino-Schaltzentrale im typischen Retro-Look mit modernster 8K-Videosektion, verfeinerten D/A-Wandlern und einer mächtigen Ausstattung aus. Damit will das Flaggschiff nicht nur bei krachenden Blockbustern neue Maßstäbe setzen, sondern auch anspruchsvollste Musikliebhaber im Mehrkanal- und Stereobetrieb abholen.

Canal Grande: bis zu 15.4

Um ein maximal präzises, dreidimensionales Klangfeld zu ermöglichen, verarbeitet der MX124 AC bis zu 15.4 Audiokanäle. Für die symmetrische Signalübergabe an potente Mehrkanal-Endstufen stehen auf der Rückseite XLR-Ausgänge für bis zu 13.4-Setups bereit.

Anpassungsfähig: Audyssey und Dirac Live

Für die akustische Anpassung an die eigenen vier Wände geht McIntosh in die Vollen: Neben dem schnellen und komfortablen Audyssey-System ist die professionelle Raumkorrektur Dirac Live Room Correction bereits vollständig lizensiert und direkt im Lieferumfang enthalten. Dank der Lizenz für Dirac Live Bass Control kann überdies das Zusammenspiel mehrerer Subwoofer penibel koordiniert werden, was für einen kontrollierten, homogenen Bass auf allen Sitzplätzen sorgen soll, ohne dass störendes Raumdröhnen den Kinospaß trübten, so der Hersteller.

8K-HDMI-Board und audiophile Wandler-Power

Auf der Videoseite ist das US-Schwergewicht mit einer zukunftssicheren HDMI-Schnittstelle gerüstet, die hochauflösende Signale in 8K mit bis zu 60 Hz sowie 4K-Zuspielungen mit flüssigen 120 Hz verarbeitet – wovon neben modernsten Videoquellen auch Besitzer aktueller Gaming-Konsolen profitieren. Im Inneren des Prozessors bürgen neu entwickelte, hochpräzise 32-Bit-Digital-Analog-Wandler für maximale akustische Detailtreue, sprich eine natürliche, dynamische Signalrekonstruktion.

Streaming + Phono

Für den musikalischen Alltag spendiert McIntosh dem Boliden eine umfassende Streaming-Ausstattung mit Apple AirPlay, Roon Ready-Zertifizierung sowie direktem Zugriff via Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect. Das integrierte Bluetooth-Modul arbeitet bidirektional: Es empfängt nicht nur Musik vom Smartphone, sondern funkt den Kinoton zu später Stunde auch kabellos an kompatible Kopfhörer. Freunde der analogen Musikreproduktion kommen ebenfalls auf ihre Kosten – ein Phono-Eingang bindet den heimischen Plattenspieler nahtlos ins Heimkino- und Musiksystem System ein.

Verfügbarkeit und Preis

Der A/V-Prozessor McIntosh MX124 AC ist ab sofort erhältlich. Der Preis: 19.500 Euro.