Da darf man gratulieren: Die japanische Traditionsmarke Luxman feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass legt der Hersteller eine kleine „Black Edition Centennial Series“ auf, die sich durch ihre einheitlich schwarze Gestaltung sowie ihre technische Nähe zu den bestehenden Serienmodellen auszeichnet.

Ein Jahrhundert Firmengeschichte

Gegründet wurde Luxman im Jahr 1925 von Tetsuo Hayakawa – zu einer Zeit, als der Rundfunk in Japan noch in den Kinderschuhen steckte. Bereits früh fokussierte sich das Unternehmen auf qualitativ hochwertige Audioelektronik und war in den folgenden Jahrzehnten an mehreren Entwicklungen beteiligt, die für die HiFi-Geschichte Japans prägend waren.

In den 1950er Jahren spielte Luxman eine wichtige Rolle bei der Etablierung von hochwertigen Röhrenverstärkern und Ausgangsübertragern. In den 1960er Jahren brachte das Unternehmen seinen ersten Transistorverstärker auf den Markt, später folgten digitale Komponenten sowie eine konsequente Fortführung klassischer Verstärkertechnik mit Fokus auf hohe Fertigungsqualität. Die nun vorgestellte Sonderedition versteht sich als Hommage an diese lange Produkttradition.

Luxman Black Edition Centennial: Vier Geräte in Sonderedition

Die Jubiläumsmodelle basieren auf etablierten Produkten im Portfolio des Unternehmens und sollen das technische und gestalterische Erbe von Luxman unterstreichen. Dazu gehören der Vollverstärker L-509Z, der SACD-Player D-07X, der Streaming-Transport NT-07 sowie der Plattenspieler PD-151 MK II – jeweils in einer limitierten Ausführung mit dunkler Gehäusefarbe und teilweise überarbeiteten Designelementen.

Der Luxman L-509Z Black Edition ist ein Vollverstärker mit integrierter LECUA-EX-Lautstärkeregelung, großzügigem Netzteilaufbau und klassischen VU-Metern. Beim D-07X handelt es sich um einen SACD-Player, der mit ROHM-Digitalwandlern arbeitet und über das firmeneigene Disc-Transport-System LxDTM-i verfügt. Der Netzwerk-Transport Luxman NT-07 ermöglicht hochauflösendes Streaming über Dienste wie Qobuz und Tidal, während der Luxman PD-151 MK II ein klassischer riemengetriebener Plattenspieler mit „Knife Edge“-Tonarmlagerung und massivem Teller ist.

Verfügbarkeit und Auflage

Noch sind keine offiziellen Preise bekannt gegeben worden. Luxmans Black Edition Centennial Serie ist weltweit auf eine kleine Stückzahl begrenzt – und für den internationalen Markt außerhalb Japans stehen laut Hersteller lediglich 150 Sets zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit, zum Preis und zu den technischen Details finden Sie beim IAD-Vertrieb.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.luxman-deutschland.de/