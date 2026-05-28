100 Jahre Elac: Spannender Messeauftritt mit kultigen Neuheiten

Lang ist’s her: Offiziell wurde die „Electroacustic GmbH“, heute bekannt unter „Elac“, am 1. September 1926 gegründet. Ursprünglich stellte das Unternehmen Schallsender für die Marine her, der Einzug in das breite Feld der Unterhaltungselektronik fand erst später statt: 1948 stellte Elac seinen ersten Plattenspieler vor – der Rest ist Geschichte: Heute ist Elac aus dem Hifi-Bereich definitiv nicht mehr wegzudenken. Fans der Kieler Traditionsfirma sei unbedingt unser Firmenbericht: Besuch bei Elac empfohlen.

Norddeutsches Statement!

Zum Jubiläum gönnt Elac sich und allen Hifi-Freunden nicht nur eine zünftige Präsenz auf der High End Vienna 2026, sondern auch einige neue Produkte, die in Ebene 0, Foyer E des Austria Center Vienna in Augenschein genommen werden können. Dazu gehört ein – so die Kieler – „Statement-Lautsprecher“, der die gesamte Lautsprecher-Erfahrung der ELAC-Entwickler bündeln soll. Noch wissen wir nicht genau, was für Zutaten am Werk sind, das Foto macht auf jeden Fall aber schon mal Appetit auf mehr.

Kultig

Außerdem lässt Elac den Kult-Radiowecker RD100 (mit Klappzahlenmechanik) im neuen Gewand auferstehen, verspricht eine Sonderedition aus der Debut-Reference-Serie sowie des legendären Miracord-Plattenspielers, dessen Inkarnationen Miracord 80 und Miracord 90 bereits bei uns als Testkandidaten zu Gast waren. Mehr erfahren Sie übrigens auf der Vienna-Sonderseite bei Elac online.

Wir sagen jedenfalls „herzlichen Glückwunsch!“ und freuen uns auf viele weitere spannende Produkte aus dem Hause Elac!