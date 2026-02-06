News
Sonoro Maestro Quantum
Messebericht: Norddeutsche HiFi-Tage in Hamburg 2026
Messebericht: Norddeutsche Hifi-Tage 2026

Kalte Tage, warme Ohren

Eisige Atmosphäre draußen. Drinnen die womöglich besten Norddeutschen HiFi-Tage ihrer Geschichte: viel zu erleben, schlaue Kombinationen, große Gedecke, echte Helden. Eine Hotelmesse wie ein Fixstern für Zukünftiges.

Wir verzichten in diesem Messereport auf eine schöne Nebensache: allzu viele Außenaufnahmen. Es war bitterkalt in Hamburg am vergangenen Wochenende. Offiziell minus sechs Grad, aber der Wind peitschte und selbst die Raucher standen nur sehr vereinzelt vor der Tür des Le Méridien an der Alster. Polemisch gedacht: Das Hotel war in diesem Sinne auch so etwas wie eine audiophile Wärmestube.

Das Hamburger Rathaus

In Stein gemeißelt ist in Latein über dem Portal des Hamburger Rathauses zu lesen: „Die Freiheit, die die Väter erwarben, möge die Nachwelt würdig zu erhalten trachten“

Im vergangenen Jahr spielten sich hier zwar keine tumultartigen Szenen ab, aber es war voll, übervoll, unangenehm: Ab 11 Uhr öffnete man eine Tür und blickte nur auf Männerrücken – kein Hereinkommen. In diesem Jahr hat die Veranstalterin Ivonne Borchert-Lima ein Eintrittsgeld verlangt. Nichts Großes, 15 Euro pro Tag, aber ein wichtiger und effektiver Filter – die Profis von Printmagazinen würden es eher „Schutzgebühr“ nennen. Was eine dramatisch bessere Stimmung brachte, bessere Atmosphäre. Schlicht bessere Arbeitsbedingungen.

ELAC und Torge Zeilinger auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Stilecht natürlich auf dem kältesten Stand der Masse: Die Nordmänner von Elac aus Kiel. Mit zwei Botschaften: Elac feiert dieses Jahr 100. Firmengeburtstag. Hier Marketingchef Torge Zeilinger auf Schmusekurs mit dem kompakten Nava 100 (229 Euro) im Adsum-Design. Hochwertiger (kommt live viel besser als auf Fotos) Bluetooth-Lautsprecher für den Schreibtisch, das Jugendzimmer, die Kanufahrt auf der Außenalster

Elac Debut Connex DCB41 Adsum in Schwarz auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Nett, wertvoll: Elac mit seinem aktuellen Lifestyle-Superseller Debut Connex DCB41 Adsum. Dazu eine 60er-Jahre-Single im Bilderrahmen. Die Kieler verstanden sich einmal auch als Vinyl-Label

Wer Punkt zehn Uhr vor dem Eingang stand, unkte, dass das Konzept eher wenige Besucher lockte. Keine Schlangen, keine überforderten Fahrstühle. Um 10.15 Uhr änderte sich die Szene komplett: Die ersten Busse fuhren vor. Ivonne Borchert-Lima hatte einen Shuttle-Service eingerichtet. „Die Busse fahren zur halben und vollen Stunde ab Heiligengeistfeld zum Veranstaltungsort.“ Schlaue Entscheidung. Gestern erreichten uns die offiziellen Besucherzahlen: 3248 Fans waren gekommen.

Good Vibes schon hinter der Drehtür: ein großer Stand mit Schallplatten – zum Anheizen. Dann wurde es trickreich: Die Nummer des Stockwerks ist nicht identisch mit der Nummer des „Levels“, und über den linken Trakt mit den großen Hörräumen führt eine verwinkelte Kombination von Halbtreppen zu den Gängen mit den normalsterblichen Hotelzimmern. Egal, man konnte doch den Ohren folgen.

Die Hersteller und Vertriebe werden jährlich immer besser – sie kennen ihre Kundschaft (Maßanzug eins) und die Chancen wie Grenzen der Räume (Maßanzug zwei). Echte Disproportionen von Raum zu Equipment haben wir nicht erlebt.

Manger Audio auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Vier für einen Raum: Klar erkennt man den typischen Manger-Stern bei den Lautsprechern. Dieses Mal aber in der passiven Version, der Antrieb kam von SPL-Elektronik. Die analoge Quelle: ein Gastspiel des Massimo Nero von Transrotor. Und der Vierte im Bunde? Das Rack von beaudioful – klar im Design, aber schlau: mit einem „Truss rod“ im Innenleben. Kennt jeder Gitarren-Fan

SPL Audio auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Kopfhörerhören kennt keine raumakustischen Probleme – selbst auf einer Hotelmesse nicht. SPLs Phonitor-Serie (Phonitor xe: 21179 Euro) genießt so etwas wie Kult-Status in der Szene. In der Studio-Szene auch. Entwickelt und gefertigt in Niederkrüchten. Kleiner Tipp, der unter uns bleibt: Auch die Endstufe SPL Performer s900 ist saugut …

Den größten Raum mit repräsentativem Blick über die Alster hatte – abermals – Audio Reference gebucht. Nicht ein Set-up stand dort, nicht zwei, sondern deren drei. Ein Heimkino mit Perlisten-Lautsprechern inklusive. Mansour Mamaghani lässt es gern krachen. Nicht in den puren Lautstärken, nicht mit Actionfilmen. Das würde auch nicht zu seiner Erscheinung und seinem Geschäftsmodell passen. Aber es war schlicht die teuerste Versammlung des High-End aus weiten Teilen der Welt.

Wilson Sabrina V auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Das kleine Gedeck: Neben dem großen Heimkino und dem Großaufbau Wilson/VTL zeigte Audio Reference auch die Wilson Sabrina V, dazu den neuen Amp „Pendulum“ von Dan D’Agostino. Best Sound of the Show? Ganz nah dran für die Feingeister

Die klassische Stereo-Selektion wurde mit Wilson Audio am Ende der Kette ausgestellt. Links die große Alexx V (um 215.000 Euro), rechts die bescheidenere Sabrina V (Test in der Mache). Links die ganz großen Röhren-Monos von VTL (125.000 Euro), genannt „Lohengrin“ (plötzliche Halluzination: Sehen wir da einen Schwan und einen Ritter auf der Alster?). Rechts der neue „Pendulum“-Vollverstärker von Dan D’Agostino (23.600 Euro). Spannend sind auch die Quellen. Klar musste das die „Hausmarke“ dCS bei allem Digitalen sein. Aber analog rotierten die LPs auf Plattenspielern von SME – ganz neu bei Audio Reference im Vertrieb, die vielleicht größte firmenpolitische Überraschung auf der Messe. Noch in diesem Frühjahr werden auch die Reibradantriebe von Garrad folgen.

VTL Lohengrin auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Wo ist Lohengrin? So heißt der große Monoblock von VTL vorn links. Dahinter die High-End-Freunde Luke Manley (VTL) und sein Importeur Mansour Mamaghani (Audio Reference)

SME-Plattenspieler auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Glanz in der Hütte: SME steht oft für Black Power – hier jedoch das Model 8 Synergy MK 2 Diamond (34.500 Euro) – in hellem Chromglanz mit externer Stromzufuhr

Mansour Mamaghani lächelte. Auch wegen des Ansturms – es wurden Platzkarten und Tickets für Zeitfenster vergeben, alle ausgebucht. Etablierte, legendäre Marken. Da brauchte es auch einen wissenden, weisen Präsentator. Audio Reference hatte Lothar Brandt, den langjährigen Chefredakteur des Magazins Audio, eingekauft. Die Fans hingen an seinen Lippen. An seinen Lippen wiederum hingen Energy-Drinks. Wichtiger: Lothar Brandt brachte mehrere Flightcases seiner Lieblingsplatten mit. In der Kombination aller Werte und Verlockungen sicherlich der stärkste Auftritt auf der Messe.

Perlisten auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Kein Blockbuster, keine Helikopter: Audio Reference bespielte seinen großen Heimkinoaufbau mit Perlisten-Lautsprechern mit Live-Mitschnitten – pure Musik, starke Atmosphäre, jede Vorstellung ausverkauft

Geld allein schießt keine Tore (am Messe-Sonntag hatte der HSV ein 2:2 gegen den FC Bayern gewonnen). Deshalb gleich die Gegenfrage: Was war unser Favorit bei den kleinen, feinen Aufbauten? Schlagen wir uns auf die Seite von GGNTKT. Kann man nicht aussprechen. Weil die Vokale fehlen: Einfach zwei E und ein A hinzudenken – „Gegentakt“ ist der geheime Claim. Ein Wortspiel, das den Takt der Musik mit einem „Dagegen“ vereint. Also die Robin Hoods, die Grunge-Band, die Punks. Nein, nicht wirklich. Gegentakt ist auch Schaltungstechnik und sind vor allem nette Menschen mit eigenständig designten Lautsprechern. Die sind vollaktiv, schlank, dünn fast. Beim Model M3 ein Woofer im Fuß (ab 29.950 Euro), daneben der kleine Model M1 (8.450 Euro, Test GGNTKT Model M1). Wirklich liebenswert auf den ersten Blick. Wo ist das namentliche „Dagegen“? Ein Class-D-Amp mit vierstelligen Watt-Zahlen ist nett, aber kein Gamechanger. Es ist die Kombination und insbesondere der Ringmembran-Kompressionstreiber in der Höhe. Der ist groß, spielt mit seiner Rückseite (!) in eine definierte Hornvertiefung und könnte uns mit 125 Dezibel hörunfähig machen. Wenn er wollte, aber alles sehr freundlich, elegant vorgeführt vom Firmenchef Roland Schäfer.

GGNTKT auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Nicht versuchen, den Namen auszusprechen: GGNTKT steht für „Gegentakt“, halt nur ohne Vokale. Klingt ruppig, sieht aber spannend und elegant aus. Nicht unterschätzen: Hier sind Pegel bis 125 Dezibel möglich. Vorgeführt und moderiert von Firmenchef Roland Schäfer

Echte Neuheiten? Wenige, sehr wenige. Weil wir blind sind. Wir haben viele Produkte schon in anderen Städten erlebt, einiges vorab in unsere Hörräume bekommen – da verliert man den Blick auf das wirklich Neue. Für die Norddeutschen war das aber in der Summe ein starker Aufschlag an Produkten, die noch längst nicht die Händler der Region erreicht haben.

Canton Reference 9 GS Edition auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Da hätte es einen Türsteher der Security gebraucht: So viele Fans wollten die neuen Canton-Lautsprecher hören. Die Reference GS Edition erschien doppelt: die große Nummer fünf und die kompakte Nummer neun (mit Hochtöner unten). Sehr schick (leider nicht im Bild: Ausführung Sand) und viel neues Wissen aus dem Taunus: Membranen mit Keramik und Diamantschicht (DLC), WBT-Terminal, Mundorf-Kondensatoren, sehr aufwendig – hier an Rotel-Michi-Elektronik

KEF-Lautsprecher auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Streicheleinheiten: Niels Hölscher legt seine Hand ins Feuer – nein, auf den neuen Bluetooth-Lautsprecher KEF Coda W. Ein echtes Koax-Chassis nach KEF-Philosophie, vollaktiv als Master/Slave-Kombi – und mit 900 Euro erstaunlich erschwinglich, vor fünf Jahren noch unvorstellbar.

Avantgarde Acoustic auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Die Firma erfindet sich hinter den Kulissen gerade neu: Die neue Opus 1 von Avantgarde Acoustic (13.000 Euro). Eine Botschaft in die Wohnzimmer: Wir sind die Horn-Helden, können aber auch kompakt: Hornkonstruktion rund 14 Zoll, 10 Zoll-Bass). Vollaktiv, mit DSP-Option und einer Class-A-„Veredelung“

Das haben auch die direkten Mitbewerber von Acapella umgesetzt. Ein neuer Chef, Richard Rudolph, der Sohn des Firmengründers, und ein schlankes Hornmodell, die La Campanella 2. Der Preis ist nicht schlank – 31.000 Euro für das Paar. Mit der hauseigenen Elektronik werden wir sechsstellig. Die komprimierteste Geldversammlung in einem Raum – aber wieder: hochgradig spannend und auch für kleine Räume geschaffen, sauber eingemessen. Starke Überraschung, die La Campanella 2 schafft durchaus ein neues Bild des Hornlautsprechers.

Acapella auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Die beiden Herren vorn lauschen angefixt: Hörner müssen nicht super-big sein, Acapella brachte seine La Campanella 2 mit. Das harmonierte mit dem Raum perfekt. Und tönte fantastisch

Backes und Müller dachte vergleichbar – aber mit fünffach so großem Konferenzsaal und einer Premiere, die neue BMLine 35 (ab 80.000 Euro) sollte sich einfinden. Dem war aber nicht so. Auf dem Weg vom Saarland entschwunden. Ein Running Gag in der Branche, kommt erstaunlich häufig vor (sollte Ihnen ein Pärchen BMLine 35 zu einem überraschend günstigen Preis von einer dunklen Laderampe angeboten werden, seien Sie kritisch).

Backes und Müller auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Best Sound? Auf jeden Fall beste Einmessung in den Raum (und ein schöner Ausblick auf die gefrorene Alster). Backes und Müller ließ seine Jubilé aufspielen, mitunter bei hohen Spaß-Faktor-Pegeln. Kompetent vorgeführt vom ehemaligen Stereoplay-Chefredakteur Malte Ruhnke

Im Ernst: Backes & Müller hatte einen „Fallschirm“ dabei, die große Jubilé (48.000). Vollaktiv natürlich, aber vor allem perfekt eingemessen auf den Vorführraum. Das schrie mitunter nach hohen Pegeln. Erstaunlich, diese elegante, fast überschlanke Box, doch mit neun Chassis zur Front, darunter ein Zylinderwellenstrahler, 12-Zöller zu den Seiten. Hier es trifft das Wort „Aufschlag“ am besten. Auch hochfrequentiert dieser Raum. Auch diesmal von einem ehemaligen Print-Chefredakteur vorgestellt, Malte Ruhnke, lange Jahre Kapitän bei Stereoplay (sorry, in Hamburg zwingt sich das Wort Kapitän unvermeidbar auf).

AVM, PMC und Udo Besser auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Ein Mann, ein Wort, ein Lautsprecher: Udo Besser unterhält neben AVM auch einen eigenen Vertrieb. Die britische Marke PMC hatte er eingefangen und nun stabilisiert: Man bleibt sich treu – die Kombi zur AVM-Elektronik klingt sehr energiereich. Hier die maximale „fenestria“ (90.00 Euro) – mit „Bärennasen“-Mitteltöner. Wie immer in der High-End-Welt: Es geht auch kleiner

Noch ein Kapitän, großes Schiff, kleine Bauformen dieses Mal – und in Geburtstagslaune: Udo Besser stellte die Sonderedition zum 40. Firmengeburtstag von AVM vor. Die Profis aus Malsch (siehe unser Firmenbericht AVM in Malsch) fertigen unter anderem starke, aber kostenintensive All-in-Ones. Nun die „Bronze“-Serie – der Name ist Programm: ein feiner, gedeckter Edelmetall-Schimmer für einen Plattenspieler, einen Streaming-Amp und zwei Kompaktmonitore. Wird mit Sicherheit ein Sammler-Trio, im erschwinglichen Preisbereich, um neue AVM-Fans anzulocken. Obwohl, nicht übertreiben: Mit gesammelten 14.970 Euro rangiert AVM nicht in der Studentenklasse. Die Technik ist etabliert, wie bei den Inspiration-Modellen – also komprimierter Edelstoff, der Streaming-Amp CS 2.3 stemmt in den groben Werten doppelte 140 Watt und in den feinen Werten gibt es PCM 32Bit/384kHz, DSD256, MM und MC. Full House nach Firmenphilosophie. Nebenbei: AVM hat sich ein weltweites Trademark gesichert. Bislang gab es nur ein Gentlemen-Agreement mit dem bekannten Router-Hersteller aus Berlin, der sich jetzt aber auf den Produktnamen „Fritz!“ konzentriert. Bahn frei für AVM in der Rolle des Highlanders – es kann nur einen geben.

AVM-Komponenten in Bronze auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Neue Serie, neues Design im Claim: Udo Besser feiert mit AVM das 40. Firmenjubiläum. Das Geburtstagskind beschenkt seine Fans – mit einer „Bronze-Edition“. Plattenspieler, Streamer/Amp und Kompaktboxen im noch finanzfreundlichen Bereich

Es kann nur einen geben, die gar nicht geplante Überleitung: Wer war einer der Helden der Messe? Der Mann, der den Preis für sein Lebenswerk verdient hätte. Ein Kämpfer, ein mitunter Unbequemer. Ingo Hansen von Phonosophie erfüllt natürlich die Rolle der Instanz in seiner Heimatstadt Hamburg. Ein toller Raum. Ein toller Klang. Ein Cellokasten an der Wand, viele abgeschrabte Gitarren. Welche Präsenz ist größer? Die der orangenen Großhörner von Avantgarde Acoustic (Duo SD) oder die von Ingo Hansen himself?

Das reibt sich interessant: die mächtigen Lautsprecher und das kleine Elektronikgedeck am Fenster. Marantz trifft hier Thorens mit dem kleinen „Phonosophie“-Aufkleber unter deren Logo. Ingo Hansen fertigt nicht primär selbst, er legt den Finger in die Wunde, wie es besser gehen kann. Nicht den Finger, eher den Schraubenzieher, das Messequipment und die CNC-Fräse. Kleine Kniffe, schlau, scheinbar simpel (ein Plug für den offenen Kopfhörerausgang!). Die Besucher staunten, fielen vom Glauben ab oder dem Glauben zu. Der Mann ist ein Portrait wert, wir planen einmal (wird lang und intensive Arbeit)

Phonosophie auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Urgestein? Ingo Hansen hatte ein Heimspiel, hochagil in den Vorführungen, noch agiler hinter seiner getunten, aber noch erschwinglichen Elektronik (Marantz, Thorens) beim Kabelstrippen. Alles an Hörnern von Avantgarde Acoustic. Eindrucksvoll!

J.Sikora-Plattenspieler auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Das war ein Highlight auch der Messe in Warschau: Sikora kann groß und ultimativ – der Aspire-Plattenspieler ist klassischer in der Form, wunderbar passgenau zum klein-feinen Aufbau bei LEN HiFi, flankiert von Linnenberg-Elektronik und der YG Carmel 3 Standbox. Wir hatten den Sikora schon im Test – Lesetipp für den „Dickbrettbohrer“

Linnenberg-Audio auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Der Duisburger Vertrieb LEN Hifi greift auf ein ausgewähltes internationales Portfolio zurück: Er hat mit Linneberg aber auch eine feine Elektronik-Adresse aus Schwerte im Programm

Welche Musik wurde gespielt? Klar, gab es die Klassiker, aber die Hamburger sind gar nicht so sehr auf wippende Füße im audiophilen Jazz-Keller aus. Es durfte krachen. Je später der Tag, desto höher die Pegel. Die Aussteller, gerade im nördlichen Hotel-Bereich der Konferenzräume, hatten sich abgesprochen – eine halbe Stunde Wir, die nächste halbe Stunde Ihr. Die Zeiten der feindlichen Dynamik-Salven sind vorbei unter erwachsenen Menschen.

Es wurde progressiv, Elektro-Pop, viele Live-Stadion-Mitschnitte. Die Bassmembranen waren nicht nur zum Streicheln da. Ich habe ein sehr schönes St.-Pauli-Tattoo auf einem Unterarm gesehen und im Nachbarraum die Toten Hosen grölen gehört – „Früher war alles besser“. War es nicht, das war die beste Messe im Norden, mit Strahlkraft weit in die Zukunft.

Sonoro auf den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg 2026

Lifestyle meets Audiophilie. Oder: guter Sound im Design-Wohnzimmer. Angekündigt auf der High End 2025 und nun endlich (Lautsprecher) und bald (Amp) zu haben: Die Signature Line von Sonoro markiert die Flaggschiff-Serie der Neusser mit dedizierten Stereo-Komponenten. In Hamburg stil- und schwungvoll präsentiert von Nafees Muzadiqu: die Standlautsprecher Sonoro Orchestra Shaped Signature (2.998 Euro) am Streaming-Verstärker Sonoro Maestro Quantum Signature

Ohnsorg-Theater in Hamburg

Tschüss, Hamburg!

