Lautsprecher

Acapella High Campanile 2

Groß, schwer und teuer können im High-End-Zirkus so einige. Realistische Live-Dynamik, pegelfeste Wiedergabe und gleichzeitig allerfeinste Auflösung bei leisesten Signalen, kurz und gut: maximale Authentizität – da wird es dann schon schwieriger. Dieser Lautsprecher beherrscht das alles wie kein zweiter und gilt dem Testredakteur nach wie vor als der beste, der ihm bisher zu Ohren kam. Da darf er dann auch groß, schwer und teuer sein.

Preis: 89.580 Euro | Test Januar 2025 | zum Testbericht …

Aretai Contra 100S

Groß und schwer? Nun, davon kann hier keine Rede sein – doch von großen audiophilen Ansprüchen will man auch bei Aretai nicht lassen: Die lettische Lautsprechermanufaktur versteht all ihre Lautsprecher als Referenzprodukte, die sich lediglich in ihrer Auslegung für unterschiedliche Raumgrößen unterscheiden. Mission accomplished: Wer ein eher kleineres Zimmer mit großartigem Klang versorgen möchte, der muss sich diese Contra 100S anhören.

Preis: 10.900 Euro | Test Oktober 2025 | zum Testbericht …

Dali Kupid

Die kleine Dali gehört zu den günstigsten Lautsprechern, die wir je testeten – umso erstaunter sind wir, was sie im Hörraum abliefert: Bar jeder Effekthascherei schießt dieser „Liebesgott“ Kupid doch tatsächlich einen Pfeil nach dem anderen ins Herz des preisbewussten Audiophilen. Das ist viel mehr als lediglich „zweitanlagentauglich“, ja, zu diesem Kurs nichts weniger als eine kleine Sensation.

Preis: 338 Euro | Test November 2025 | zum Testbericht …

Inklang Ceterra 70R Black Edition

Okay, von diesem Standlautsprecher wird es nur 30 Paare geben. Lohnt sich da denn überhaupt eine Auszeichnung? Auf jeden Fall! Denn: Erstens wird es ein Serienmodell geben, das sich nur optisch unterscheidet. Zweitens spielen die Inklang Ceterra 70R ebenso herrlich allroundig wie ehrlich. Und drittens hätte der Tester seiner aktuellen, schon seit Jahren währenden Lautsprecherliaison beinahe abgeschworen.

Preis: 13.000 Euro | Test Dezember 2025 | zum Testbericht …

Nubert nuBoxx B-30

Kleine Box, erstaunlicher Bass? Und eine packende Grobdynamik obendrauf? Aber ja! Die nuBoxx B-30 sind waschechte Spaßboxen, ohne den Pfad rechtschaffener Highfidelity zu verlassen, die Entwickler haben hier schönes Augen- beziehungsweise Ohrenmaß bewiesen. Und nicht nur macht der Sound den Ohren Spaß, sondern das Preisschild auch dem Portemonnaie.

Preis: 456 Euro | Test Dezember 2025 | zum Testbericht …

Pro-Ject Speaker Box 12 E Carbon

Die beste passive Standbox unter 2.000 Euro? Hm, man soll mit Superlativen ja vorsichtig sein, zumal es vor allem auch auf den eigenen Hörgeschmack ankommt. Wenn man allerdings klassische audiophile Tugenden wie Räumlichkeit, farbechte, reine Mitten und überhaupt ein organisches Flair wertschätzt, dann sollte man die Speaker Box 12 E Carbon auf jeden Fall probehören. Nur nebenbei: Sie sehen auch super aus, haben Sie doch mal Mut zu Farbe!

Preis: 1.199 Euro | Test August 2025 | zum Testbericht …

Verstärker

Audio Analogue Puccini Anniversary

„Genusshörer und Tonmeister stehen sich nicht selten konträr gegenüber“, schreibt der Testautor, der selbst beides ist. Wenn da dieser Transistorvollverstärker nicht mal vereinigend wirken kann: Ein exemplarisch schöner Stimmbereich, ein angenehmes Maß an Geschmeidigkeit, packende Dynamik und eine Auflösung, mit der man auch „arbeiten“ könnte, wenn man denn wollte. Was ein herrliches Genusstool dieser Italiener doch ist.

Preis: 5.500 Euro | Test Juli 2025 | zum Testbericht …

Cambridge Audio EXA100

Typisch britisch? Wenn Sie damit einen warmen Grundton oder betont sonore Mitten verbinden – nein. Wenn Sie damit verbinden, dass HiFi-Geräte mehr als bloße Maschinen sein sollten – ja. Dieser Vollverstärker wirft so viel Musikalität, Flow und Spielfreude in die Waagschale, dass er geradezu die Seele der Musik zu offenbaren scheint.

Preis: 2.199 Euro | Test Juli 2025 | zum Testbericht …

Chord Electronics Ultima 5

Unverstellter, ungebremster Realismus in Reinkultur – was ist spannender als die Wirklichkeit? Dieser Frage scheint sich auch dieser Stereoendverstärker angenommen zu haben. Um sie mit einem klaren „Nichts“ zu beantworten. Der Tester meint sogar, einer der besten Endstufen begegnet zu sein, die er preisklassenübergreifend je hörte. Starke Töne? Ja, aber nur aus den Lautsprechern. Arbeitsgerät der Redaktion.

Preis: 15.990 Euro | Test April 2025 | zum Testbericht …

McIntosh MSA5500 AC

Das Produktprogramm von McIntosh ist breit und tief, und doch gab es da noch eine Lücke: Ein Streamingverstärker fehlte. Dieses Jahr wurde sie mit dem MSA5500 AC geschlossen. Mein Gott: Was für ein „Lückenfüller“! Schnittstellen en masse und ein Klangbild, wie sich’s viele wünschen: bassstark, erdig, langzeittauglich und gleichzeitig agil. Dieser „Mac“ kann HiFi-Türme ersetzen und Musikfans glücklich machen.

Preis: 9.995 Euro | Test August 2025 | zum Testbericht …

SPL Performer s900

Zweistellige Kilogrammzahlen, dreistellige Leerlaufleistungsaufnahmen und fünfstellige Preisschilder kennzeichnen nicht selten highendige Endstufen. Okay, knapp über zehn Kilogramm wiegt dieser Amp auch, ansonsten macht er so einiges anders – und das ist gut so. Geht’s allein um die natürliche Anmutung des Klangbilds, zählt der keine 30 Zentimeter breite Niederkrüchtener zum besten, was man für Geld und gute Worte bekommen kann.

Preis: 4.499 Euro | Test Juni 2025 | zum Testbericht …

DAC & Streaming

Eversolo DMP-A10

Schon mal im HiFi-Lehrbuch geblättert? Gibt es das überhaupt – und wäre das nicht langweilig? Dann hören Sie doch alternativ mal diesem Netzwerkplayer zu. Seine Neutralität, Klangreinheit und generell „Nichteinmischung“ in die Musik sprechen Bände. Und ganz nebenbei ist der DMP-A10 auch noch ein hervorragend ausgestattetes Featurebiest …

Preis: 3.780 Euro | Test August 2025 | zum Testbericht …

Moon 681

Geht das wirklich? Eine leicht ins Warme spielende Tonalität und zugleich eine Auflösung, die Chefanalytiker verzückt? Eine Riesenbühne und eine kohärente, ganzheitliche Gangart? Zweifellos nicht überall, doch dieser Streaming-DAC beherrscht die Gratwanderung so souverän, dass die Playlist immer länger wird, weil man mit dem Musikhören einfach nicht aufhören mag.

Preis: 13.500 Euro | Test März 2025 | zum Testbericht …

Network Acoustics Eno2

Nein, wir vergeben unsere Awards nicht aufgrund der Menge an Leserbriefen, die ein Test nach sich zieht – doch wenn wir es täten, dieser Ethernet-Filter stände wohl recht weit oben auf der Shortlist. Da scheint es ein gewisses „Polarisierungspotenzial“ zu geben. Wie dem auch sei – entscheidend ist auf dem Hörplatz. Und da der Eno2 ein ordentliches Quäntchen Natürlichkeit und Plastizität mit ins Streaming-Spiel bringt, gehört er tatsächlich zu den wenigen Testgeräten, die dieses Jahr in der Anlage des Testers „hängen blieben“.

Preis: 1.395 Euro | Test Oktober 2025 | zum Testbericht …

Rockna Wavedream Reference Signature

Oben wird die Luft dünn, heißt es, und mit diesem streamingfähigen Ladder-DAC steht man ganz oben auf der Leiter: Es handelt sich um Rocknas Flaggschiff-Produkt – und klanglich fehlt einem die Phantasie, was darüber denn noch liegen sollte. Ein Blick aufs Preisschild lässt Höhenangst aufkommen, keine Frage. Doch was für ein Ausblick sich von hier oben bietet!

Preis: 26.490 Euro | Test November 2025 | zum Testbericht …

Phono

Clearaudio Celebrity „Al Di Meola“ Edition

Klar, das ist schon ein echter Hingucker – einen Plattenspieler mit Gitarrenkorpus sieht man nicht alle Tage. Doch bevor Sie jetzt abgeklärt lächeln: Dieser Clearaudio spielt richtig famos auf, schließlich wissen die Erlanger, wie man sowas macht und schöpfen beim „Al Di Meola“ aus dem Vollen. Und so ist diese limitierte Celebrity-Edition vor allem auch ein „Hinhörer“ geworden.

Preis: 3.950 Euro | Test Januar 2025 | zum Testbericht …

J. Sikora Aspire

Tendenzlose Allrounder stehen nicht nur bei unseren Redakteuren hoch im Kurs. Und dieser Dreher zog seine Runden so allroundig, dass der Tester selbst alles andere als tendenzlos blieb. Nicht nur der extrem reife, ausgewogene Klang begeistert, das ist schlichtweg bester Maschinenbau von einer kleinen, feinen Manufaktur aus Lublin. Tendenz? Schwer verliebt.

Preis: 5.700 Euro bis 14.400 Euro | Test November 2025 | zum Testbericht …

Stack Audio Serene Mat & Stabiliser

Die Macher bei Stack Audio dürften ungefähr halb so alt wie das Gros ihrer Kundschaft sein, doch Jugend schützt vor technischer Obsession nicht: Insbesondere klangschädliche Resonanzen sind ihnen ein Gräuel, und so entwickeln sie ideenreich und mit sympathischem Nerd-Appeal Produkte, die ihnen den Garaus machen. Das Beste dabei: Preisgünstig sind diese Lösungen obendrein. Die neue Slipmat und das Plattengewicht gehören zu den unscheinbarsten Produkten des Jahres – bis sie dann auf dem Plattenteller landen. Für Vinylfreunde im Grunde ein „must hear“.

Preis: 89 Euro bis 232 Euro | Test April 2025 | zum Testbericht …

CD-Player

Marantz SACD 10

Extrem hohe Klangqualität – ohne auch nur den kleinsten Dip quer über alle Parameter hinweg. Aber bitte keine Showeffekte. Ja, diese Kombi aus SACD-/CD-Player und DAC ist so etwas wie eine kompromisslos hochskalierte ehrliche Haut. Und selbstredend top verarbeitet. Falls Sie sich fragen sollten, warum überhaupt immer noch CD-Spieler gebaut werden … Darum!

Preis: 11.000 Euro | Test Juli 2025 | zum Testbericht …

HiFi-Zubehör

AudioQuest Brave Heart

Was tut man diesem Lautsprecherkabel bloß alles an? Da werden Kontakte bis zum Quasi-Verschmelzen gepresst sowie Spannungen und Ströme durchs Kupfer gejagt, dass einem Angst und Bange wird. Ja, das Brave Heart hat so einiges hinter sich, bevor es in den Handel gelangt, vielleicht kommt auch sein Name nicht von ungefähr. Und letzten Endes kann dieses malträtierte Herzchen dann einfach gar nicht mehr anders, als zu den durchlässigsten, die Musik am wenigsten abbremsenden oder verbiegenden Lautsprecherkabeln zu zählen, die man sich nur wünschen kann.

Preis: 5.649 Euro | Test November 2025 | zum Testbericht …

In-akustik S25

Na klar, mehr geht immer, wenn man auch mehr investieren kann und will – doch zum aufgerufenen, ziemlich übersichtlichen Kurs geht es hier eigentlich nur anders, nicht besser. Lautsprecher- wie NF-Verbinder aus In-akustiks neuer S25-Serie geben sich als tolle Allrounder ohne echte Schwächen, dafür mit hoher Agilität, Präzision und Lebendigkeit zu erkennen. Und dass man mit ihnen ein „Made in Germany“-Produkt in den Händen hält, schmälert den sympathischen Auftritt ja keinesfalls.

Preis: 159 Euro bis 349 Euro | Test Oktober 2025 | zum Testbericht …

Supra Cables XL Annorum

Psssst, Geheimtipp für angenehm bodenständig gepreiste Audiokabel mit fünf Buchstaben. Was – Sie kennen Supra doch schon längst, ein Exemplar baumelt sogar hinter Ihrem Rack? Okay, aber das XL Annorum müssen Sie dann auch noch mal unbedingt probehören. Zu diesem Preis nahm der Tester sogar schon Erscheinungen wahr: Eine klare Ausnahmeerscheinung.

Preis: 629 Euro | Test Oktober 2025 | zum Testbericht …

