Viele schöne Ereignisse wiederholen sich im Jahrestakt – so auch die Verleihung der fairaudio’s favourite Awards! Pünktlich zum Jahresende haben wir die in 2023 getesteten Kandidaten noch einmal Revue passieren lassen und uns gefragt: Welche konnten – vor allem klanglich – in ganz besonderem Maße überzeugen? Und da wir in eine Weihnachtspause gehen, möchten wir die kurze Auszeit dazu nutzen, diese besonderen Produkte noch einmal auf die Bühne zu bitten.

Für Ihr regelmäßiges Feedback, Ihre Ideen und Anregungen sowie Kritik möchten wir uns bei Ihnen, liebe fairaudio-Leser, recht herzlich bedanken! Wir wünschen Ihnen ein erholsames Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie, Freunde und Bekannten. Kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr! Wir sind in 2024 wieder für Sie da.

Rücken wir nun die aus vielen Produkttests ausgewählten Preisträger in das ihnen gebührende Rampenlicht. Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an die Hersteller und Vertriebe dieser Komponenten!

fairaudio’s favourite Award:

Lautsprecher

Acapella Harlekin 2

Nach gut 20 Jahren kommt dieser „Spaßvogel“ zwar im ähnlichen Gewand daher, doch mit komplett neuer Technik und einer noch viel ernster zu nehmenden klanglichen Abstimmung. „Die Acapella Harlekin 2 taugen als musikalisches Genussmittel erster Güte“, schreibt der Testredakteur in seinem Fazit. Und vermag sich hernach nicht von ihnen zu trennen, weshalb er die großen Zweiwegler zu seinen neuen Referenzlautsprechern kürt – was spätestens ab jetzt eine „ausgezeichnete“ Lösung darstellt.

Preis: 18.200 Euro | Test Juni 2023 | zum Testbericht …

Bowers & Wilkins 805 D4 Signature

Eine anrührend schöne Stimmwiedergabe und ein Auflösungsvermögen, das selbst mit Blick auf diese highendige Preisklasse alles andere als selbstverständlich ist: Die 805 D4 Signature sind erfrischend ehrlich abgestimmt. Ehrlichkeit währt bekanntlich am längsten – und führt bei fairaudio, logo, schnurstracks zu einem fairaudio’s favourite Award.

Preis: 12.000 Euro | Test September 2023 | zum Testbericht …

Canton GLE 90

Ein Lautsprecher, der mit einer ausgewogenen, in sich schlüssigen Wiedergabe aufwartet, klingt im wahrsten Sinne des Wortes schon mal gut. Wenn sich dann noch eine bodenständige Preisgestaltung hinzugesellt, kann man bei solch Euphonie schon mal euphorisch werden – und seinen Kopf mit Wonne in die schön großformatige Abbildung halten.

Preis: 1.098 Euro | Test August 2023 | zum Testbericht …

Divine Acoustics Bellatrix

Wahrer Luxus ist leise, so sagt man. Und wahre audiophile Qualität ist ebenfalls nicht laut, sondern vielleicht sogar eher unspektakulär. Entsprechend begeistern die Divine Acoustics Bellatrix umso mehr, je länger man mit ihnen hört. Fast schon spektakulär gut ist hingegen die dem Gehäuse sowie der Mechanik zugrundliegende Handwerkskunst. Die Bellatrix sind absolute Geheimtipps in ihrer Preisklasse und spielen bereits in den Anlagen von zwei fairaudio-Kollegen.

Preis: 9.000 Euro | Test Februar 2023 | zum Testbericht …

Genelec 1237A

Wer einen alten Land Rover Defender in der Garage stehen hat und über moderne SUVs nur die Nase rümpft … nun, der oder die wird sich wohl auch für diesen Lautsprecher erwärmen. Ja, die große Genelec ist optisch ziemlich rustikal unterwegs, dafür kann man ihr aber volle Geländegängigkeit im akustischen Terrain bescheinigen: Ob in kleinen oder großen Räumen, ob leise oder (brutal) laut unterwegs – die Finnen liefern hochauflösend, großformatig und extrem dynamisch ab. Bravo!

Preis: 12.778 Euro | Test Januar 2023 | zum Testbericht …

Inklang Ayers Five Wireless

Drahtlos ansteuerbare Aktivboxen sind ganz schön praktisch. Aber auch audiophil? Die Ayers Five Wireless zählen zu den Lautsprechern, die man gerne seinen besten Freunden empfiehlt: Unkompliziert in der Handhabung, klanglich herrlich eingängig und optisch sehr wohnzimmertauglich. Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen: absolut.

Preis: ab 5.798 Euro | Test November 2023 | zum Testbericht …

JBL 4305P

Wenn sich der zuständige Autor sein Testobjekt kauft, ist das nichts weiter als die idealtypische Umsetzung des „fairaudio’s favourite“-Gedankens. So auch geschehen bei diesen kompakten, streamingfähigen Aktivlingen. Die Gründe: Vielseitigkeit – und viel Klang: Tonal mustergültig neutral, dynamisch „schnell“, hochtransparent und erstaunliche Pegelreserven bis hinunter in den Tiefton. Ach ja: Nahfeld können die JBL auch.

Preis: 2.200 Euro | Test Januar 2023 | zum Testbericht …

Manger Audio P2

Der gute Stern in allen Wohnzimmern? Nun, elegant ist die Erscheinung dieses Lautsprechers allemal, und über das Klangbild lässt sich Ähnliches sagen. Grobdynamik-Junkies bedient diese Manger Audio weniger, doch wer „großen Wert auf räumlich realistische Konzert-Nachzeichnung und eine natürlich-kohärente Timbrierung von Instrumenten und Stimmen legt“, so der Testautor, sollte der P2 unbedingt genauer zuhören. Und damit verdient sie sich „unseren Stern“.

Preis: 15.800 Euro | Test März 2023 | zum Testbericht …

Neat Acoustics Petite Classic

Neat wurde vor über 30 Jahren vom Musiker Bob Surgeoner gegründet. Dem die Firma nach wie vor gehört und der nach wie vor „chefentwickelt“. Solche Kontinuität hört man. Die über Jahrzehnte hinweg modellgepflegten Petite stehen dafür geradezu symbolhaft, waren ihre Urahnen doch das Erstlingswerk der Engländer. Ihre Mission: Musikliebhaber zum aktiven Hören, zur emotionalen wie intellektuellen Auseinandersetzung mit der Musik motivieren. Nach unseren ausgiebigen Hörrunden können wir nur sagen: Mission successfully completed.

Preis: 2.498 Euro | Test Februar 2023 | zum Testbericht …

Sonus Faber Olympica Nova 3

Dass das Auge mithört, weiß man in Italien, und so gleicht die Sonus faber Olympica Nova 3 eher einem feinen Möbel als einem „bloßen“ Stück Technik. Klanglich gibt sie sich ebenfalls genussorientiert und verpflichtet sich eher der hingebungsvollen Musikreproduktion als der reinen Studiolehre. Mit ihrem runden, sonoren und sehr organischen Tonfall verführt sie zu stundenlangem Musikhören. Wie schön!

Preis: 13.400 Euro | Test Februar 2023 | zum Testbericht …

Verstärker

Abacus Ampino 20 Dolifet

Diese regelbare Endstufe, die auch als puristischer Vollverstärker zu dienen vermag, ist bei fairaudio – und den fairaudio’s favourite Awards – ein guter alter Bekannter. Den wir immer wieder gerne sehen und vor allem hören. So auch in der aktuellen Dolifet-Version. Klassisch-seriöses HiFi zum erstaunlich fairen Kurs – Made in Germany. Herzlichen Glückwunsch, Bussi und auf Wiederhören!

Preis: ab 790 Euro | Test Mai 2023 | zum Testbericht …

Audio Analogue ABsolute

„Eine Musikmaschine, die jedes Kilo, jede Kilowattstunde in absoluten Wohlklang zu verwandeln mag“, schreibt der Testautor über diesen italienischen Class-A-Vollverstärker. Verarbeitungsseitig top notch und klanglich so unbeschreiblich gut, dass im Test nur noch Schokoladenvergleiche helfen. Am Ende wird es gar ungewöhnlich emotional: „Der Italiener hat nicht nur meinen Hörraum, sondern auch mein Herz erwärmt.“ Wie schön, dass aus der Romanze eine echte Langzeitbeziehung wurde …

Preis: ab 20.900 Euro | Test April 2023 | zum Testbericht …

Creek 4040A

Anfang der Achtziger landete Creek Audio mit einem kleinen Vollverstärker einen veritablen Hit – an den man sich gut vierzig Jahre später erinnerte und zur Feier des Jubiläums eine Neuauflage lancierte. Der aktuelle 4040A ist technisch zwar etwas ganz anderes als der Ahne – allein schon die Digitaleingänge –, doch mit seinem hochdynamischen Klangbild, der sauberen Tonalität und der herrlich breiten Bühne weiß er ebenfalls zu begeistern. So bodenständig kann Highend gepreist sein.

Preis: 998 Euro | Test Oktober 2023 | zum Testbericht …

PrimaLuna EVO 300

Die Wörtchen „Romanze“ und „Langzeitbeziehung“ tauchten ja bereits weiter oben auf: Und auch dieser holländische Hottie traf beim Tester nicht nur den Hörnerv … Ja, das Wecken von Emotionen zählt zu den besonderen Künsten dieses Röhrenvollverstärkers – der zudem auch noch ziemlich gut gebaut ist, toll aussieht und über eine exquisite Räumlichkeit verfügt.

Preis: 4.890 Euro | Test August 2023 | zum Testbericht …

DAC & Streaming

Ideon Audio Eos DAC

Mal ganz ehrlich – für seine Ausstattung bekommt dieser DAC aus Hellas unseren Award bestimmt nicht verliehen: Drei Eingänge, zwei Ausgänge, das war’s. Keine Lautstärkeregelung. Kein Analogeingang als „Goodie“. Kein Kopfhörerausgang. Und das bei dem Preis! Tja, aber dann hört man dem Eos DAC zu und schnell wird klar: Es mag ja anders abgestimmte D/A-Wandler geben, aber Besseres ist fürs Geld einfach nicht in Sicht. Würde sich Minimalismus doch immer so auszahlen.

Preis: 9.900 Euro | Test Oktober 2023 | zum Testbericht …

Métronome DSS 2

Nichts weiter als ein reiner Renderer und mithin (spezialisierter) Computer ist diese französische Streaming Bridge. Was soll da schon anders klingen? Fragte sich auch der Tester – und war dann schon ziemlich von den highfidelen Socken ob der gesteigerten Qualität des eigenen Hörerlebnisses. Neutral, schnell, rein, der echte Stoff: Ein Award-Gewinner, wie er im Buche der reinen HiFi-Lehre steht.

Preis: 4.590 Euro | Test September 2023 | zum Testbericht …

PureAudio Lotus DAC5 SE

Wie unterschiedlich Konzepte doch sein können: Dieser D/A-Wandler kostet nicht einmal ein Drittel des oben erwähnten Ideon Audio, verfügt jedoch über deutlich mehr Optionen, Features und Schnittstellen. Das ist schon mal sehr gut. Der Grund, warum er hier aufgeführt wird, liegt jedoch vor allem am erstklassigen Sound-Preis-Verhältnis. Der PureAudio DAC ist eines dieser Geräte, bei denen man sagt: Eigentlich braucht kein Mensch mehr …

Preis: 3.150 Euro | Test September 2023 | zum Testbericht …

CD-Player

Teac VRDS-701

Panzerschrankartige Verarbeitung zeichnet diesen CD-Player aus – sowie eine praxisnahe Ausstattung: Neben Digitaleingängen und einem Kopfhörerausgang zählt dazu die Pegelregelung, die den direkten Anschluss an Verstärker und Aktivboxen gestattet. „Awardwürdig“ ist vor allem aber die Klangperformance, Teacs neuer CD-Spieler/DAC ist ein sehr temperamentvoll aufspielender Zeitgenosse.

Preis: 2.499 Euro | Test September 2023 | zum Testbericht …

HiFi-Zubehör

AudioQuest Pegasus

Och, nur eine Strippe … Ja, aber was für eine. Die speziellen technischen Lösungen wie etwa die Generierung eines elektrischen Feldes (die leicht auswechselbaren Batterien halten Jahre, da hier kein Strom fließt), um Verzerrungen zu minimieren, sprich sie sich gar nicht erst einzufangen, machen die Pegasus-NF-Kabel zu „richtigen“ Audiogeräten. Der Lohn des Aufwandes: mehr Impulstreue, Dynamik, Klangfarbenreinheit, Plastizität – und last, but not least: der fairaudio’s favourite Award.

Preis: ab 1.499 Euro | Test Februar 2023 | zum Testbericht …

Dyrholm Audio Phoenix

Zum Charme der Highend-Szene tragen die vielen kleinen Manufakturbetriebe bei, in denen passionierte Audiophile ihre Produkte Stück für Stück mit viel Liebe fertigen. Meist bewegen sich solche „Audio-Boutiquen“ im hochpreisigen Segment – und diesem dürfen auch die exquisiten Kabel des Dänen John Dyrholm zugerechnet werden. Schon seine Einstiegslinie „Phoenix“ kostet echtes Geld. Allerdings flog der Vogel in derartige Klanghöhen, dass der Tester gerne bereit war, in diese Kabel zu investieren, denn viel Besseres ist ihm noch nicht vor die Ohren gekommen.

Preis: ab 2.550 Euro | Test März 2023 | zum Testbericht …

Kimber 12TC All Clear

Die Kunst des Nichteinmischens ist im Bereich der Audioreproduktion eine sehr hoch angesehene. Und egal, ob’s um tonale Balance, tiefen Bass, Dynamik oder das geradezu hemmungslose Durchreichen von Mikroinformationen geht: Diese Lautsprecherkabel lassen dem Potenzial der restlichen HiFi-Kette absolut freien Lauf. Auf geht’s.

Preis: 2.040 Euro | Test August 2023 | zum Testbericht …

Vicoustic Akustik-Elemente

It’s the Raumakustik, stupid! Edle Lautsprecher, fette Verstärker, hochtechnisierte Quellen bringen nichts, wenn einem der Raum einen Strich durch die Rechnung macht. Mag das Thema auch nicht des HiFi-Fans Liebling sein, des Klangs Liebling ist es unbedingt. Vicoustic hilft dabei, Raumakustik zu Everybody’s Darling werden zu lassen: Dafür sorgen eine kompetente (Fern-)Beratung und hörens- wie sehenswerte Akustikelemente.

Preis: ab 979 Euro | Test Mai 2023 | zum Testbericht …

