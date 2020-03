Aufdrehen statt abdrehen

Liebe Leser,

bestimmt geht es Ihnen gerade so ähnlich wie uns: Man muss sich dieser Tage fast regelmäßig an den Kopf klopfen – passiert das alles wirklich? Überforderte, überfüllte Krankenhäuer in eigentlich doch reichen, fortschrittlichen Ländern, Quarantänen, Ausgangsperren, ausverkaufte Schutz- und Hygieneartikel – und eine nicht immer übertrieben planvoll anmutende Politik.

Dazu gäbe es sicherlich noch eine ganze Menge mehr zu schreiben, doch fairaudio ist weder Nachrichten- noch Politikmagazin. Und konzentriert sich stattdessen unverändert „nerdy“ auf eines der scheinbar unwichtigsten, aber doch schönsten Themen, die es gibt: Musik. Die in diesen Tagen für viele vielleicht noch wichtiger wird, wie unsere steigenden Leserzahlen vermuten lassen.

fairaudio macht unverändert weiter. Mitunter ergibt sich durch die Ruhe – ein gewisses Innehalten zählt ja zu den positiven Nebenwirkungen dieser Krise – sogar die Möglichkeit, noch tiefer in die Materie einzutauchen. By the way: Nutzen Sie die Muße vielleicht auch dazu, online beim Fachhandel und seinen besonderen Angeboten oder bei interessanten Herstellern/Vertrieben vorbeizuschauen, die ebenfalls zunehmend online aktiv werden. Es muss ja nicht immer nur Toilettenpapier sein (-:

Wir drücken Ihnen, liebe Leser, und dem engagierten Fachhandel, der zurzeit besonders leidet, sowie allen Herstellern und Vertrieben ganz kräftig die Daumen: Bleiben Sie stark und gesund! Schreiben Sie uns bei Anregungen oder Ideen gerne: redaktion@fairaudio.de

Ihre fairaudio-Redaktion