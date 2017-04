Gehe zu ... Hemmungsloses von HMS Klang-Vergleiche: HMS Armonia Test-Fazit: HMS Armonia

April 2017 / Jörg Dames

In ein paar Wochen ist es wieder so weit: Die sechsunddreißigste High End wird in München - diesmal übrigens eine Woche vor dem traditionellen Start am Himmelfahrtstag - ihre Pforten öffnen. Falls Sie vorhaben, der Messe einen Besuch abzustatten, sei durchaus empfohlen, auch mal am Stand von HMS vorbeizuschauen. Auffällige Geräte, spektakuläre Vorführungen oder sonstiges Bling-Bling glänzen dort allerdings durch Abwesenheit. In einer vergleichsweise ruhigen Atmosphäre kann man sich stattdessen ausgiebig mit dem Diplom-Physiker Hans Manfred Strassner - Gründer und Kopf des Leverkusener Herstellers (www.hmselektronik.com) - oder einem seiner Kollegen unterhalten. Und egal, ob Sie in Sachen Kabel- oder Netzfilterklang passionierter Skeptiker, unvoreingenommen neugierig oder bereits Überzeugungstäter sind - ich bin mir sicher, dass Sie kein pushy Verkaufsgespräch über sich ergehen lassen müssen, sondern aus den Gesprächen etwas Substanzielles mitnehmen werden. Lesenswerte White Paper - ohne ermüdende Marketingfloskelei - zum Thema „Kabelklang & Physik“ werden in der Regel ebenfalls bereitgestellt oder per E-Mail zugesandt.

Wenngleich ich an dieser Stelle auch nicht mit der Meinung hinterm Berg halten möchte, dass die zum Teil recht exaltiert geführten Diskussionen über Theorie, Sinn und Unsinn von Kabelklang im Grunde ziemlich entbehrlich sind. Denn kaum eine andere Audiokomponente lässt sich so unkompliziert für ein unverbindliches Hörwochenende vom Händler ausleihen, wie eine „Strippe“ - und letztlich ist aller Theorie zum Trotz am Ende doch (ausschließlich) entscheidend, ob nach dem Praxistest der eigene Daumen nach oben oder unten zeigt. Oder?