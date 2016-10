Gehe zu ... Verstärkung, bitte! Klang: Vollverstärker + Bi-Amping Test-Fazit: Creek Evolution 100A + 50P

Oktober 2016 / Benjamin Baum

Standing Ovations bei der Münchener High End, sowas hat man ja nicht alle Tage. Und schon gar nicht, wenn Lautsprecher für überschaubare 4.000 Euro an Verstärkern für in Anbetracht der highfidelen Konkurrenz vor Ort geradezu mickrige 2.500 Euro hängen. Und doch soll sich das Publikum nach der Bi-Amp-Hörsession mit Bernd Hoemkes Hofkapelle bestehend aus Harbeth SHL5plus (ab 4.200 Euro), Creek Evolution 100A Vollverstärker (110 Watt an 8 Ohm, 1.850 Euro) und Creek Evolution 50P Endstufe (50 Watt an 8 Ohm, 795 Euro) spontan applaudierend von den (zugegebenermaßen unbequemen) Messestühlen erhoben haben. Wenn es also dieses Dreigespann aus dem Hause input audio nicht schafft, erhellende Antworten über Sinn oder Unsinn von Bi-Amping zu liefern, wer dann? Und so hängen nun also beide Creeks, Vollverstärker wie Endstufe, an meinen heimischen Harbeth SHL5plus. Applaus! Oder doch nicht?

Erst einmal fällt mir zwischen den beiden BBC-Monitoren, die den Begriff „Kompaktbox“ ja doch eher großzügig interpretieren, die bemerkenswert schlanke Statur des leistungs- und funktionstechnisch durchaus stattlichen Creek Evolution 100A ins Auge. Kaum zu glauben, dass ein 300-VA-Ringkerntransformator und insgesamt acht Temperatur-regulierte Sanken-Transistoren – das Endstüfchen 50A muss sich mit deren vier bescheiden – zwischen den gerade einmal sieben Zentimetern auseinander liegenden Gehäusedeckeln Platz finden. Ziemlich bequem sogar, wie der Blick ins aufgeräumte und blitzsauber verarbeitete Innenleben des 100A offenbart. Flexibel ist der Evolution übrigens auch – und bietet für Nostalgiker wie Digital Natives Steckplätze für eine Phono-Platine (185 Euro, wahlweise MM oder MC) und/oder einen kleinen DAC (495 Euro), der auf den Namen „Ruby“ hört und sogar Bluetooth kann. Erhältlich ist zudem ein mit Klangregelung daherkommendes Tuner-Modul (Ambit), das anstelle des Ruby (in dem das Tuner-Modul aber ebenfalls integriert ist) eingesetzt werden kann - dadurch wird der Creek Evolution 100A zum Receiver.