Cool durchs Chaos

Jochen Reinecke / September 2016

In Lauffen am Neckar beschäftigt man sich seit beinahe 20 Jahren mit allem, was das Musik-Herz begehrt – neben Verstärkern, CD-Spielern, DACs, Streamern und Zubehör hat Accustic Arts (www.accusticarts.de) auch ein audiophiles Musiklabel im Portfolio. Trotz zahlreicher technischer Neuentwicklungen, gerade im Bereich der Referenz-Serie, pflegt man aber auch die bestehenden Gerätelinien. Nicht immer muss eine Komponente ja von Grund auf neu entwickelt werden, manchmal tun es auch inkrementelle Fortschritte. Das zeigt sich am Stereo-Vollverstärker Power I, der nunmehr in der vierten Inkarnationsstufe vorliegt.