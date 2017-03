Gehe zu ... Wellenreiter Perreaux Audiant DP32: Klangeindrücke Test-Fazit: Perreaux Audiant DP32

März 2017 / Jochen Reinecke

Seit mehr als 40 Jahren, genau genommen seit 1974, ist der Hersteller Perreaux am Markt. Man begann mit Verstärkertechnologie für private und professionelle Zwecke (ja, die inzwischen nicht mehr aktive, neuseeländische Prog-Rock-Band Ragnarok ging 1976 tatsächlich mit einem drei Tonnen schweren PA-System von Perreaux auf Tour) und konzentrierte sich alsbald auf den HiFi-Bereich. Heute besteht die Angebotspalette des Herstellers aus drei Vollverstärkern, drei Vorstufen, drei Endstufen, zwei Standlautsprechern sowie NF-Kabeln. Zwei Vollverstärker hatten schon in den Testracks von fairaudio Platz genommen: der Audiant 80i und der SX25i.



In diesem Test wollen wir uns mit dem Audiant DP32 befassen, der Vorstufe und D/A-Wandler in einem Gehäuse vereint: Er kommt mit sechs digitalen (USB, AES/EBU, S/PDIF: 2 x koaxial und 2 x optisch) und drei - davon zwei gleichzeitig nutzbaren - analogen Hochpegeleingängen (1 x XLR, 1 x Cinch oder XLR schaltbar) sowie einem fixen Line-Out und zwei geregelten Ausgängen (XLR, Cinch). Das dürfte – vom fehlenden Kopfhörerausgang und Phonoeingang einmal abgesehen – die meisten Anwendungsfälle einer modernen HiFi-Schaltzentrale abdecken. Im Innern des DP32 werkelt ein ESS-Sabre-ES9018-Chip, der in der vorliegenden Beschaltung Material bis hin zu 24 Bit/192 kHz akzeptiert – das gilt übrigens für sämtliche Digitaleingänge ohne Einschränkungen.