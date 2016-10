Berliner Maßarbeit

Gehe zu ... Maßarbeit Klang: Fabs Basic Dual Driver Test-Fazit: Fabs Basic Dual Driver

Oktober 2016 / Thomas Kopanz

Das Berliner Hörgeräteakustik-Studio von Claus Zapletal widmet sich nicht nur der Schärfung des Hörsinns, sondern hat auch einen Sinn für anspruchsvolle Musikhörer: Der sympathische Entwickler stellt mit dem 2-Wege-System Basic Dual Driver sein nunmehr schon drittes Modell der Custom-In-Ear-Reihe von Fabs – Fabulous Earphones vor. Als Zwei-Treiber- beziehungsweise Zwei-Wege-In-Ear positioniert sich dieses zwischen den beiden von fairaudio bereits getesteten Modellen (Single-Driver und Dual-Driver).

Angefangen hat der studierte Technikakustiker Claus Zapletal zuerst mit der Fertigung von Hörhilfen für hörbeeinträchtigte Personen. Da er sich aber bereits während des Studiums intensiv mit klangoptimierenden Maßnahmen beschäftigte und die Technik für Hörgeräte ohnehin auch in High-End-In-Ear-Systemen Verwendung findet (Stichwort BA-Treiber), lag die Produktion von maßgefertigten In-Ears für Musiker und HiFi-Enthusiasten natürlich nahe.



Zum Lieferumfang gehören unter anderem ein Kabelclip zur Befestigung an der Kleidung, ein Klinkenadapter auf 6,3 Millimeter und ein Doppelmonoadapter für Flugreisen

Nun will so ein speziell an die Gehörgänge angepasstes System nicht einfach über einen Onlineshop bestellt und gekauft werden. Für die Fertigung werden Abdrücke von beiden Ohren benötigt, um den In-Ear wirklich perfekt an die eigene Anatomie anzupassen.